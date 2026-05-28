Colonial y Exa Ysaty con goleada en el futsal femenino

Sport Colonial y Exa Ysaty ganaron en la segunda fecha del torneo de Primera de futsalFIFA femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Colonial venció a 14-1 al Teniente Rojas Silva con ocho goles de Cinthia Arévalo, dos de Andrea Ruiz Díaz, dos de Rania Salomón, Ángeles Orué y Jazmín Armoa. Descontó: Lyara Giménez.

A su vez, Exa Ysaty se impuso a la Universidad Americana por 13-0 con tantos de Sol Escobar, Rosa Aquino, en cinco oportunidades, Nataly Lezcano (2), Wilma Espinoza (2), María Portillo (2) y Angelica Vázquez.

Posiciones: Colonial 6 puntos, Exa Ysaty 6, Rojas Silva 0 y Americana 0.