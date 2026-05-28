28 may. 2026
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Colonial y Exa Ysaty con goleada en el futsal femenino

Se disputó la segunda fecha de la competencia que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Mayo 28, 2026 04:33 p. m. • 
Por Redacción D10
futsal femenino

Colonial impuso autoridad para ganar el damas.

Gentileza.

Sport Colonial y Exa Ysaty ganaron en la segunda fecha del torneo de Primera de futsalFIFA femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Colonial venció a 14-1 al Teniente Rojas Silva con ocho goles de Cinthia Arévalo, dos de Andrea Ruiz Díaz, dos de Rania Salomón, Ángeles Orué y Jazmín Armoa. Descontó: Lyara Giménez.

A su vez, Exa Ysaty se impuso a la Universidad Americana por 13-0 con tantos de Sol Escobar, Rosa Aquino, en cinco oportunidades, Nataly Lezcano (2), Wilma Espinoza (2), María Portillo (2) y Angelica Vázquez.

Posiciones: Colonial 6 puntos, Exa Ysaty 6, Rojas Silva 0 y Americana 0.

Futsal Femenino Otros Deportes Fútsal FIFA
Redacción D10
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