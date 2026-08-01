01 ago 2026
Torneo Clausura

2 de Mayo se frena en Villeta

2 de Mayo parecía encadenar su tercer triunfo al hilo pero Sportivo Ameliano reaccionó en el final para rescatar un nuevo empate y frenar el arranque perfecto del Gallo Norteño en el Clausura.

Agosto 1, 2026 06:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ameliano y 2 de Mayo no se sacaron diferencias en Villeta.

@CopadePrimera

La fecha 3 del torneo Clausura arrancó en el estadio Fortaleza de Pikysyry donde el local Sportivo Ameliano frenó el buen arranque que había demostrado 2 de Mayo con sus dos victorias consecutivas.

Ameliano era amplio dominador de las acciones en el primer tiempo pero eso no se vio reflejado en el marcador ya que la visita golpearía primero. A los 40 minutos, Pedro Delvalle anotaría el tanto de apertura para los dirigidos por Diego Gavilán tras una disputa con el defensor central local Ronald Peralta.

Roberto Nanni se vio obligado a adelantar sus líneas y buscar variantes para conseguir el empate. El esperado gol del empara para la V Azulada se daría a los 86 minutos por intermedio de Estivel Moreira que pondría el resultado final de 1-1 en Villeta.

Con este resultado, 2 de Mayo es líder con 7 puntos, a esperas de lo que puedan hacer Trinidense y Libertad que tienen 6 y aún no jugaron. Ameliano por su parte sumó su tercer empate consecutivo.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Clausura, Ameliano recibirá a Cerro Porteño y 2 de Mayo hará lo mismo en Pedro Juan Caballero ante Olimpia.

Ameliano Torneo Clausura 2 de Mayo
Redacción D10
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