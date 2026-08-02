02 ago 2026
Torneo Clausura

Olimpia va por su primera alegría

El equipo de Olimpia enfrenta a su similar de Rubio Ñu, desde las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco de Sajonia, por la fecha 3 del campeonato Clausura.

Agosto 2, 2026 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia y Rubio Ñu chocarán en Sajonia.

Momento clave para que el Decano, el campeón defensor del título, aparezca en acción y empiece a tomar mayor protagonismo, ya que en sus primeras dos presentaciones cedió frente a Libertad por 1-0 y Nacional por 2-0, quedando relegado al fondo de la clasificación sin haber aún convertido goles.

En el equipo del Franejado el entrenador Pablo Sánchez perfila varias en mitad de cancha, manteniendo la figura ofensiva, en donde se espera la aparición de Braian Romero con aporte goleador, ya que fue la principal apuesta de la directiva para el semestre.

QUIERE MÁS. A su vez el equipo de Rubio Ñu arriba al compromiso, luego de ceder en su estreno ante el 2 de Mayo y empatar como local frente a Ameliano por 1-1.

La apuesta del equipo de Felipe Giménez es de complementar experiencia y juventud, buscando conseguir su primera victoria en lo que va del semestre para escalar en la clasificación y sumar puntos importantes en el promedio.

Detalles del compromiso:

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

Olimpia Rubio Ñu Torneo Clausura
Redacción D10
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