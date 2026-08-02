02 ago 2026
Torneo Clausura

Guaraní vs. Libertad: Atractivo duelo en Trinidad

Guaraní recibe en La Arboleda de Trinidad a Libertad, desde las 18:30 en la prosecución de la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Agosto 2, 2026 08:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Guaraní y Libertad se medirán en La Arboleda.

El duelo promete altas emociones, ya que de un tiempo a esta parte este cruce es considerado como un clásico más en Paraguay.

El Indio quiere seguir hilando victorias, ya que luego de su estreno con derrota ante Sportivo Luqueño por el marcador de 2-1, en la segunda fecha se impuso a Sportivo San Lorenzo por 1-0.

A su vez el representativo del Gumarelo marcha firme con dos victorias bajo la conducción de Nelson Haedo Valdez, habiendo derrotado a Olimpia en la fecha 1 por 1-0, consiguiendo luego una goleada ante Recoleta, para asomar a la parte alta de la clasificación con puntaje ideal.

El compromiso será arbitrado por Derlis López, mientras que sus asistentes serán Carmelo Candia y Nancy Fernández. Como cuarto árbitro figura Alipio Colmán y en cabina como VAR José Armoa y AVAR: José Cuevas.

Detalles del partido:

Guaraní vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Libertad Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
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