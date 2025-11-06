06 nov. 2025
Todo listo para el Partido de Estrellas 2025

Partido de las Estrellas Teletón 2025 se realizará este sábado 8 de noviembre a las 15:30 en el estadio del ASA.

Noviembre 06, 2025 01:45 p. m.
nnacional.jpg

Se viene una nueva edición del Partido de las Estrellas.

El desafío será entre el equipo Francia 1998 vs. Sudáfrica 2010. El compromiso se disputará en el Polideportivo del colegio ASA y las entradas ya están a la venta a través de Tuti.com.py.

Será un evento solidario que reúne a grandes figuras del fútbol y a referentes locales para apoyar a las familias de Teletón.

Días atrás, en el lanzamiento del evento estuvieron presentes Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Vicente Scavone, presidente de Teletón, y Víctor Ibarrola, director de Teletón.

También se contó con la presencia de ex seleccionados de la Albirroja como Julio César Cáceres, Roberto Acuña, Denis Caniza, Lucas Barrios, Jonathan Santana, Carlos Bonet, entre otros.

“Este es un encuentro que demuestra que cuando el deporte y la solidaridad juegan juntos, todos ganamos”, dijo Alejandro Domínguez.

Invitación PDLE.png

Conmebol
