Todo listo para el Partido de Estrellas 2025

El desafío será entre el equipo Francia 1998 vs. Sudáfrica 2010. El compromiso se disputará en el Polideportivo del colegio ASA y las entradas ya están a la venta a través de Tuti.com.py.

Será un evento solidario que reúne a grandes figuras del fútbol y a referentes locales para apoyar a las familias de Teletón.

Días atrás, en el lanzamiento del evento estuvieron presentes Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Vicente Scavone, presidente de Teletón, y Víctor Ibarrola, director de Teletón.

También se contó con la presencia de ex seleccionados de la Albirroja como Julio César Cáceres, Roberto Acuña, Denis Caniza, Lucas Barrios, Jonathan Santana, Carlos Bonet, entre otros.

“Este es un encuentro que demuestra que cuando el deporte y la solidaridad juegan juntos, todos ganamos”, dijo Alejandro Domínguez.