Cayó el invicto de Olimpia ante Trinidense

Olimpia tropezó por primera vez en la temporada, tras caer ante Sportivo Trinidense por 2-1, para encender el Apertura, ya que se acortan distancias con relación a su inmediato perseguidor Cerro Porteño, que queda a 4 puntos.

Golpes certeros en los momentos correctos propinó el equipo de Trinidad que supo ser práctico al momento de ser profundo y ganar las espaldas de la última línea del Franjeado. El Decano sufrió en la pelotas cruzadas, fórmula que efectuó el Triqui para abrir el juego antes del cuarto de hora, lo que obligó al Decano a tomar otro tipo de protagonismo, y adelantando líneas se expuso al contragolpe, arma utilizada para estirar la diferencia.

Y Olimpia intentó una rápida reacción, y si bien acortó diferencias, no supo prevalecer ante una sólida y coordinada zona de recuperación del equipo trinidense, chocando con una propuesta frontal pero sin variantes en ofensiva, ante un rival que pisó con determinación al momento de redoblar lucha.

El Franjeado resignó su primera derrota, dejando el juego puntos a corregir por parte de la conducción, que a partir de la próxima semana abre ya otro frente en el plano internacional.