26 sept. 2025
Mundial Sub 20

Todo listo para el debut de la Sub 20

La Selección Paraguaya Sub 20 sigue movilizándose con miras al debut en el Mundial de la categoría, mañana desde las 20:00 ante Panamá.

Septiembre 26, 2025 09:38 a. m. • 
Por Redacción D10
albirroja sub 20_63271930.jfif

Ultimando detalles. La Albirroja debuta mañana.

Los dirigidos por Antolín Alcaraz realizaron la movilización en el Complejo Deportivo del Club Everton.

La delegación nacional se encuentra hospedada en el Hotel Radisson Blu Concón, con vista al océano Pacífico. Valparaíso es una ciudad costera caracterizada por los cerros que la bordea y por contar con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El nombre de la ciudad se le atribuye a navegantes que llegaron a sus costas y lo llamaron “Valle del Paraíso”.

La segunda presentación de Paraguay será el martes 30 de setiembre ante Corea del Sur (20:00) y el cierre de la fase de grupos será el viernes 3 de octubre ante Ucrania (17:00).

Paraguay Mundial Sub 20 Internacional
Redacción D10