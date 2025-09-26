Todo listo para el debut de la Sub 20

Los dirigidos por Antolín Alcaraz realizaron la movilización en el Complejo Deportivo del Club Everton.

La delegación nacional se encuentra hospedada en el Hotel Radisson Blu Concón, con vista al océano Pacífico. Valparaíso es una ciudad costera caracterizada por los cerros que la bordea y por contar con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El nombre de la ciudad se le atribuye a navegantes que llegaron a sus costas y lo llamaron “Valle del Paraíso”.

La segunda presentación de Paraguay será el martes 30 de setiembre ante Corea del Sur (20:00) y el cierre de la fase de grupos será el viernes 3 de octubre ante Ucrania (17:00).