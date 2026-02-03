The Strongest y Táchira protagonizan el duelo “aurinegro” en el inicio de la Libertadores

El Tigre boliviano, comandado por el exseleccionador de Bolivia Eduardo Villegas, tuvo muchos cambios respecto a la plantilla que culminó el año pasado en el tercer puesto del campeonato local, por lo que existe expectativa en lo que puedan hacer las nuevas contrataciones.

The Strongest incorporó para esta temporada al defensa colombiano José Moya y al panameño Jovani Welch, mientras que en la delantera figuran como nuevos jugadores al dominicano Carlos Ventura, el guatemalteco Darwin Lom y el colombiano Adrián Estacio.

Villegas puso a prueba a su equipo el viernes, en el partido por el torneo de verano ante su clásico rival, el Bolívar, que terminó igualado a dos goles y que dejó una buena impresión de las nuevas incorporaciones extranjeras y nacionales.

Al equipo también se sumaron delanteros nacionales Carmelo Algarañaz y Víctor Abrego, que tuvieron participación en la selección de Bolivia en los últimos meses.

Todavía es una incógnita la alineación que Villegas pueda poner en cancha, ya que en el duelo ante Bolívar hizo debutar a 12 de sus nuevas incorporaciones.

Mientras que entre los “sobrevivientes” del año pasado estuvieron el arquero Rodrigo Banegas, el defensa argentino Martín Chiatti y el mediocampista Jaime Arrascaita.

Asimismo, la situación en el Deportivo Táchira, comandado desde el banco por el uruguayo Álvaro Recoba, es similar, ya que recientemente sumó a sus filas siete refuerzos, entre ellos los uruguayos Jairo Villalpando (defensa), José Agustín Pérez (mediocampista) y Guillermo Fratta (delantero).

Los tachirenses comenzaron con buen pie en su estreno en el campeonato venezolano, con una victoria el jueves 3-1 ante Anzoátegui FC, en San Cristóbal.

Los ‘aurinegros’ venezolanos llegaron el domingo a la ciudad boliviana de Santa Cruz, en donde este lunes tienen previsto un último entrenamiento, para recién el martes viajar a La Paz y así contrarrestar el efecto de la altitud.

El partido de ida está previsto para el martes a las 20:30 hora local (0:30 del miércoles) en el estadio Hernando Siles, situado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, y estará dirigido por una terna brasileña liderada por el juez Paulo César Zanovelli.

Mientras que la vuelta se jugará el próximo 10 de febrero, en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal.