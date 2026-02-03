El Gallo se prepara para su histórico partido

“Tarde de movilización intensa. ¡Con garra y valentía, Gallo querido!”, publicó el club en sus redes sociales. El equipo de Eduardo Ledesma tiene que cambiar la cara de forma inmediata, ya que mañana jugará su primer partido de Copa Libertadores contra Alianza Lima, desde las 21:30, en el Río Parapití.

Para ello, la dirigencia invitó a su afición a llenar las gradas con la frase “este partido lo jugamos todos”. “Tu aliento empuja, contagia y hace la diferencia dentro del campo de juego. No te quedes fuera de este capítulo histórico”, remarcó.