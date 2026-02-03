03 feb. 2026
Copa Libertadores

El Gallo se prepara para su histórico partido

El 2 de Mayo retomó la práctica tras la dura caída frente a Nacional, en condición de visitante, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

Febrero 03, 2026 08:11 a. m. • 
Por Redacción D10
rubio ñu, trinidense, 2 de mayo_2 de mayo_65416279.jpg

El Gallo tendrá una jornada especial en el Norte.

“Tarde de movilización intensa. ¡Con garra y valentía, Gallo querido!”, publicó el club en sus redes sociales. El equipo de Eduardo Ledesma tiene que cambiar la cara de forma inmediata, ya que mañana jugará su primer partido de Copa Libertadores contra Alianza Lima, desde las 21:30, en el Río Parapití.

Para ello, la dirigencia invitó a su afición a llenar las gradas con la frase “este partido lo jugamos todos”. “Tu aliento empuja, contagia y hace la diferencia dentro del campo de juego. No te quedes fuera de este capítulo histórico”, remarcó.

Copa Libertadores 2 de Mayo Fútbol Internacional
Redacción D10
