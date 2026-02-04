Gran expectativa en el Norte

El presidente del Sportivo 2 de Mayo, Hugo Romero, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, en el día del histórico debut del equipo norteño frente al Alianza Lima, por la Fase 1 de la Copa Libertadores de América.

El dirigente contó que se respira “Copa Libertadores en la frontera” y que existe un gran movimiento de entradas para este lance que iniciará a las 21.30 en el estadio Río Parapití.

“Llevamos casi 5000 entradas vendidas, creo que 7000 pagantes vamos a tener. Hinchas peruanos muy poco, les dejamos toda la gradería sur, pero entendemos que por la distancia van a traer poco público”, dijo Romero en la 1080 AM.

“Hace poco tiempo soñábamos con jugar en Primera y hoy estamos jugando Copa Libertadores. Un sueño realizado”, expresó.

PRECIOS POPULARES. El dirigente no aparta la mirada del plano local, en donde el sábado recibirán a Cerro Porteño por la cuarta jornada del torneo Apertura y para ese encuentro prevén entradas a precios populares. El mandamás explicó que vienen en una seguidilla de partidos de local y pensando en la economía de los aficionados es que se decidió por la rebaja de precios.

“Queremos ver el estadio con mucho público”, subrayó.

