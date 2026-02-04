The Strongest se queda con la ida

Los goles del equipo boliviano en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, fueron en el minuto 52 y 82, con ejecuciones de Jaime Arrascaita y Víctor Abrego, respectivamente. Descontó para los llaneros Carlos Calzadilla, en el minuto 31.

The Strongest tuvo dificultades para asentar su dominio en el partido, el arma principal que utilizó en los primeros minutos fueron los remates desde media distancia.

La opción más clara llegó con el remate del argentino Jonathan Bustos que forzó a una buena intervención del arquero Jesús Camargo.

El Deportivo Táchira planteó un juego defensivo y opciones de contragolpe con posibilidad de gol que Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo no supieron resolver, en duelos mano a mano ante el arquero Rodrigo Banegas.

En el minuto 39, el colombiano Adrián Estacio anotó un gol para los locales, pero fue anulado por el juez brasileño Paulo Cesar Zanovelli debido a una mano de Arrascaita al inicio de la jugada.

Con el ingreso de Carlos Roca en el segundo tiempo, The Strongest potenció los ataques por la banda izquierda y su volumen de juego.

En el minuto 51, una falta contra el dominicano Carlos Ventura al ingreso del área fue suficiente para que el árbitro cobre penalti a favor del Tigre, algo que Arrascaita no desperdició.

El gol hizo que el Táchira abandone su madriguera y que en la primera acción de ataque consiguiera la igualdad después de un tiro de esquina.

A falta de 10 minutos para el final, Abrego anotó el segundo para The Strongest, en la repetición de un penalti que había atajado Camargo a Arrascaita y que quedó invalidado por invasión de área durante esa ejecución.

El partido de vuelta se jugará el próximo 10 de febrero, en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal.