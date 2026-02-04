El Gallo en la vitrina internacional

Desde las 21:30, el Sportivo 2 de Mayo buscará escribir con letras doradas su estreno en la máxima cita continental de clubes: La Conmebol Copa Libertadores.

El Gallo recibirá a su similar peruano, el Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero que tuvo unas importantes refacciones para calificar a este enfrentamiento.

El duelo corresponde al partido de ida de la Fase 1 de la Libertadores. La bolsa económica es de 400.000 dólares y en caso de acceder a la siguiente instancia se embolsará unos 500.000 de la moneda americana.

El crédito norteño si bien clasificó a la Copa Sudamericana del año pasado, no pudo ingresar a Fase de Grupos, ya que fue eliminado por Guaraní (2-0).

En cuanto a los preparativos, la plantilla al mando del entrenador Eduardo Ledesma se movilizó en la víspera con el objetivo de dejar definidas las piezas y estrategias para el trascendental encuentro internacional.