04 feb. 2026
Copa Libertadores

El Gallo en la vitrina internacional

Histórico estreno del 2 de Mayo en la Libertadores ante el Alianza Lima de Perú.

Febrero 04, 2026 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
G_yuEMhbUAI1g6G.jpeg

2 de Mayo y una noche histórica en el Norte.

Foto: Prensa - APF

Desde las 21:30, el Sportivo 2 de Mayo buscará escribir con letras doradas su estreno en la máxima cita continental de clubes: La Conmebol Copa Libertadores.

El Gallo recibirá a su similar peruano, el Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero que tuvo unas importantes refacciones para calificar a este enfrentamiento.

El duelo corresponde al partido de ida de la Fase 1 de la Libertadores. La bolsa económica es de 400.000 dólares y en caso de acceder a la siguiente instancia se embolsará unos 500.000 de la moneda americana.

El crédito norteño si bien clasificó a la Copa Sudamericana del año pasado, no pudo ingresar a Fase de Grupos, ya que fue eliminado por Guaraní (2-0).

En cuanto a los preparativos, la plantilla al mando del entrenador Eduardo Ledesma se movilizó en la víspera con el objetivo de dejar definidas las piezas y estrategias para el trascendental encuentro internacional.

Copa Libertadores 2 de Mayo Alianza Lima
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cornet 2 de mayo.jpg
Copa Libertadores
Horarios confirmados para duelos de 2 de Mayo y Guaraní
Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los horarios de los choques de la fase 1 y de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El 2 de Mayo entrará antes en acción y después Guaraní.
Diciembre 18, 2025 06:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Los duelos de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026
El choque entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, así como los partidos entre el uruguayo Juventud y el ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Táchira ante un representante boliviano, abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.
Diciembre 18, 2025 02:46 p. m.
 · 
Redacción D10
hq720.jpg
Copa Libertadores
Eduardo Ledesma: “Es un lindo rival, un histórico de la Copa”
El entrenador de 2 de Mayo de PJC , Eduarod Ledesma, se refirió al rival de su equipo en la Fase 1 de la Copa Libertadores, Alianza Lima de Perú.
Diciembre 18, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
guar.jpg
Copa Libertadores
El Gallo y el Indio tienen sus caminos definidos
Sportivo 2 de Mayo y Guaraní conocieron a sus respectivos rivales en las fases previas de la Copa Libertadores.
Diciembre 18, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Copa Libertadores
La final de la Copa Libertadores movió 86 millones de dólares en Lima
La final de la Copa Libertadores de 2025 entre los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras generó un movimiento económico de 86 millones de dólares y la llegada de 48.000 turistas extranjeros a Lima, según informó este jueves el ministerio peruano de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Diciembre 12, 2025 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10
G62jTAIbYAAkbRI.jpeg
Copa Libertadores
La final de la Copa Libertadores dejó un gran impacto en Perú
La final de la Copa Libertadores de 2025, que ganó el sábado pasado el Flamengo por 0-1 al Palmeiras, generó un impacto económico de unos 70 millones de dólares, tras la llegada a Lima de aproximadamente 50.000 turistas brasileños.
Diciembre 02, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más