Alianza Lima, con dos bajas sensibles para el juego con 2 de Mayo

Advíncula sufrió una sacroileitis (inflamación de la articulación sacroilíaca) y Ramos una distensión del recto femoral izquierdo, tras el partido de la primera fecha del Torneo Apertura peruano que el Alianza ganó el sábado pasado por 1-2 al Sport Huancayo.

El parte médico del equipo peruano señaló este martes que ambos jugadores ya iniciaron trabajos de fisioterapia y posteriormente se ofrecerá información sobre la evolución de sus lesiones.

Medios locales señalaron que Advíncula, que debía ser titular este miércoles, será reemplazado por Marco Huamán, mientras que Ramos podía estar a la expectativa ante un eventual relevo de Paolo Guerrero, aunque Alianza también cuenta en esa posición con el argentino Federico Girotti.

Al comentar estas lesiones, el entrenador argentino del Alianza, Pablo Guede, lamentó las bajas, pero remarcó que su equipo tiene jugadores “que pueden reemplazarlos”.

El 2 de Mayo debutará este miércoles en la Copa Libertadores al recibir en el partido de ida por la primera fase del torneo continental a un Alianza Lima que el año pasado llegó hasta la fase de grupos de la Libertadores, tras dejar en el camino a equipos como Boca Juniors y Gremio.

El partido de ida se jugará en el estadio Río Parapití, en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, y la vuelta se disputará el 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.

El ganador de esta llave se enfrentará en la fase 2 del torneo con el peruano Sporting Cristal.