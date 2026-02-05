05 feb. 2026
Copa Libertadores

Diego Acosta marcó “el gol más lindo” de su carrera

El golazo de Diego Acosta no solo se ganó la consideración del continente, sino también ocupa un lugar especial en la vida del jugador.

Febrero 05, 2026 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Acosta selló una noche história en Pedro Juan Caballero.

Foto: @Libertadores

El héroe de la jornada en Pedro Juan Caballero, Diego Acosta, habló este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió a lo que fue la victoria del equipos sobre Alianza Lima, en el duelo correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores.

El talentoso jugador apareció sobre el final del lance para clavar un tremendo zapatazo con el que selló un histórico resultado en el Norte del país. Un golazo que recorre las redes y que también se quedará guardado en la memoria del jugador.

“Creo que es el gol más lindo, por el momento, por ser mi primer gol en la Libertadores y de la historia del club. Todos los goles son importantes, pero este se quedó en primer lugar”, expresó Acosta en la 1080 AM.

“Conseguir esta victoria contra un grande de Perú es algo histórico para nosotros, para el club, en lo personal. Feliz por eso”, dijo.

Acosta reconoció que en el primer tiempo faltó algo de calma para afrontar el lance, pero en el complemento salieron con otra actitud y lograron quedarse con el resultado.

El Gallo Norteño no tiene mucho tiempo para los festejos ya que rápidamente deberá enfocarse en el campeonato local en donde tendrá que enfrentar a Cerro Porteño el sábado y luego emprender el viaje a Lima, en donde el miércoles 11 de febrero buscará sellar su pase a la segunda ronda.

Redacción D10
