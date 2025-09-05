Todas las participaciones en Mundiales de Paraguay

En los primeros dos, de Uruguay 1930 y Brasil 1950, el elenco albirrojo jugó ambas Copas en condición de invitado, cumpliendo presencia en fase de grupos. La primera clasificación se dio para el Mundial de Suecia 1958, dejando en el camino a Colombia y Uruguay, que ostentaba el doble título de campeón mundial y campeón olímpico. La Albirroja consiguió una memorable victoria ante los charrúas por 5-0 como local para sentenciar la serie y obtener el boleto mundialista.

Posteriormente, pasaron 28 largos años para que nuestro país vuelva a conseguir una clasificación mundialista, esta vez para México 1986.

CUATRO AL HILO. Con el nuevo formato, en donde se calendarizaron enfrentamientos de todos contra todos, Paraguay consiguió hilar cuatro clasificaciones consecutivas.

Para Francia 1998, Paraguay cumplió una estupenda campaña, consiguiendo asegurar el boleto en la penúltima fecha con victoria sobre Venezuela.

Camino a Alemania 2006, se mantuvo la tendencia de regularidad, sellando el pase en el penúltimo compromiso. Para Sudáfrica 2010, se consiguió con victoria sobre la Argentina de Diego Maradona (DT) y Lionel Messi, en la antepenúltima jornada. La última gran alegría llegó anoche de la mano del adiestrador Gustavo Alfaro, cortando una racha negativa de 16 años de ausencia.