07 nov. 2025
Torneo Clausura

Todas las fichas en el Clausura

Noviembre 07, 2025 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
guaraní 2 de mayo_64040453.jpg

Caída. Guaraní se despidió de la Copa Paraguay.

Víctor Bernay, DT de Guaraní, lamentó la eliminación en Copa Paraguay y ya se centra en lo que serán las tres fechas que quedan en el campeonato Clausura.

“Perdimos solamente la Copa Paraguay; en el torneo parece que ya salió campeón Cerro Porteño. A ambos nos quedan tres rivales muy duros y estamos en igualdad de puntos. Si logramos ganar y ellos no, volvemos a ser la sensación del torneo”, indicó.

El Aborigen enfrenta este domingo a Libertad, en La Arboleda de Santísima Trinidad, desde las 18:00, por la fecha 20 del torneo.

Torneo Clausura 2 de Mayo Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-01 at 5.22.22 PM.jpeg
Torneo Clausura
Cerro Porteño-Guaraní: Duelo decisivo
Cerro Porteño recibe hoy a Guaraní, en duelo clave en la lucha por el título del Clausura. Se espera un marco imponente de La Nueva Olla.
Noviembre 02, 2025 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
G4tdH77XkAA3mjd.jpeg
Torneo Clausura
Lluvia de goles en el clásico blanco y negro
Libertad y Olimpia empataron 2-2 en La Huerta por la fecha 19 del torneo Clausura.
Noviembre 01, 2025 09:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Libertad
Torneo Clausura
Libertad vs Olimpia: Paso a Paso
Una nueva edición del “Clásico Blanco y Negro” marca la jornada del sábado en el Clausura 2025. Seguí el paso a paso en D10.
Noviembre 01, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
G4sucIYXIAAwmrT.jpeg
Torneo Clausura
Con la pólvora mojada
Nacional y Sportivo Trinidense igualaron este sábado en el duelo de la fecha 19 del torneo Clausura 2025.
Noviembre 01, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Tembetary.jfif
Torneo Clausura
Tembetary sorprende al “2" en La Terraza
El Gallo Norteño cayó en casa por la mínima (1-0) ante el descendido Tembetary. El único tanto llegó en la primera fracción por intermedio de Paul Charpentier, de penal.
Octubre 31, 2025 09:59 p. m.
 · 
Redacción D10
2 DE MAYO VS TEMBETARY_63914327.jpg
Torneo Clausura
El Gallo Norteño recibe en La Terraza al golpeado Rojiverde
El Sportivo 2 de Mayo buscará confirmar su recuperación en el Torneo Clausura, en la continuidad de la fecha 19 de la competencia, contra Atlético Tembetary, desde las 20:00.
Octubre 31, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más