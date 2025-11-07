Todas las fichas en el Clausura

Víctor Bernay, DT de Guaraní, lamentó la eliminación en Copa Paraguay y ya se centra en lo que serán las tres fechas que quedan en el campeonato Clausura.

“Perdimos solamente la Copa Paraguay; en el torneo parece que ya salió campeón Cerro Porteño. A ambos nos quedan tres rivales muy duros y estamos en igualdad de puntos. Si logramos ganar y ellos no, volvemos a ser la sensación del torneo”, indicó.

El Aborigen enfrenta este domingo a Libertad, en La Arboleda de Santísima Trinidad, desde las 18:00, por la fecha 20 del torneo.