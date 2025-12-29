29 dic. 2025
Sportivo San Lorenzo

Tito Torres ya tiene nuevo club

Iván Torres, últimamente en Recoleta, tiene todo acordado con un club para continuar su carrera en la Primera División del fútbol paraguayo.

Diciembre 29, 2025 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Iván Torres

Iván Torres tuvo pocos minutos en Recoleta.

Foto: Gentileza - Danny Recalde

Después de un paso casi desapercibido en Recoleta, Iván Torres tiene cerrado su fichaje por el Sportivo San Lorenzo, equipo que volvió a la Primera División para el 2026 tras pasar varios años en ligas de ascenso.

De esta manera, el jugador de 34 años seguirá su carrera en el Rayadito que está dirigido por Sergio Orteman y tiene como principal misión mantenerse en la máxima categoría del balompié nacional.

En Recoleta, Iván Torres disputó solo seis partidos y acumuló 153 minutos. En el primer semestre fue futbolista del Sportivo Luqueño, donde sí tuvo más participación. El Sportivo San Lorenzo será el quinto equipo del plano local en el que juegue, tras debutar en Cerro Porteño, pasar por Olimpia, más los clubes ya mencionados.

Iván Torres Sportivo San Lorenzo Recoleta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G2c1hfLXMAABEIB.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Órteman y su cariño particular al Rayadito
Sergio Órteman, histórico del fútbol sudamericano, volvió a lograr el ascenso del Rayadito y en Radio Monumental 1080 contó sus sensaciones.
Octubre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10