Tito Torres ya tiene nuevo club

Después de un paso casi desapercibido en Recoleta, Iván Torres tiene cerrado su fichaje por el Sportivo San Lorenzo, equipo que volvió a la Primera División para el 2026 tras pasar varios años en ligas de ascenso.

Ivan "Tito" Torres es nuevo jugador de San Lorenzo #AM1080 pic.twitter.com/KfZieNrBnK — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 29, 2025

De esta manera, el jugador de 34 años seguirá su carrera en el Rayadito que está dirigido por Sergio Orteman y tiene como principal misión mantenerse en la máxima categoría del balompié nacional.

En Recoleta, Iván Torres disputó solo seis partidos y acumuló 153 minutos. En el primer semestre fue futbolista del Sportivo Luqueño, donde sí tuvo más participación. El Sportivo San Lorenzo será el quinto equipo del plano local en el que juegue, tras debutar en Cerro Porteño, pasar por Olimpia, más los clubes ya mencionados.