Tiempo para recuperar lesionados

Cerro Porteño aprovecha la pausa que tiene en el campeonato, tras la postergación de su encuentro frente al Atlético Tembetary por sus jugadores afectados a la Selección Paraguaya, que le sirve para recuperar a algunas de sus figuras capitales en la estructura de Diego Martínez.

Al respecto, Miguel Carrizosa, miembro del Departamento de Fútbol del Ciclón, conversó con Fútbol a lo Grande y contó que la recuperación de los lesionados marcha según lo planeado.

“Se están recuperando. Esperamos ir contando con ellos. Así que todo bien, están haciendo su trabajo. Creemos que van a estar más temprano que tarde. También contento por eso. Hay algunos que quizás tarden un poco más”, dijo. “Los que más ganas tienen de volver son los que están en ese proceso de recuperación. Van a estar pronto de vuelta en el equipo. (Iturbe) también está con una muy buena recuperación. Estamos felices con eso y alentando para que esté lo antes posible en el equipo”, dijo sobre el goleador del torneo Clausura que viene superando una lesión fibrilar.

Carrizosa celebró que ninguno de los lesionados presente un cuadro grave, sino más bien muscular y aguarda que pronto puedan estar de nuevo al servicio del entrenador argentino.

REIVINDICACIÓN. En un momento de la nota radial se refirió al delantero argentino Sergio Araújo, que borró sus pecados y volvió a ganarse el cariño de la hinchada azulgrana.

Según Carrizosa, el ariete podría reaparecer en el duelo frente a General Caballero, que será el sábado, a las 16:30, en el estadio Ka’arendy.

CIFRA. 5 tantos lleva convertidos Juan Manuel Iturbe en el torneo Clausura 2025. Es uno de los goleadores del certamen.