18 dic. 2025
Fútbol Internacional

Thiago Silva rescinde contrato y se despide del Fluminense

El Fluminense anunció este miércoles la salida de Thiago Silva, lo que pone fin a la segunda etapa del defensor de 41 años en el conjunto carioca.

Diciembre 18, 2025 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025

Thiago Silva cerró otro ciclo en el Flu.

Foto: AFP

“Thiago Silva, quien regresó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense. El club agradece al jugador toda su dedicación y profesionalismo a lo largo de su carrera y le desea mucho éxito en su nueva etapa”, manifestó la institución a través de sus canales oficiales.

Surgido de las categorías de base del club, Silva volvió al Fluminense en mayo del año pasado tras 16 temporadas en el fútbol europeo, donde se consagró como ídolo en clubes de la talla del AC Milan y el Chelsea.

Capitán desde su arribo, el defensor acumuló 212 partidos y 19 goles con la camiseta tricolor, destacándose en su palmarés la conquista de la Copa de Brasil en 2007.

Su último partido en Río de Janeiro fue el pasado domingo contra el Vasco da Gama en las semifinales de la Copa de Brasil, que acabó con la derrota y eliminación del ‘Flu’ por penales.

Fluminense Thiago Silva Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
mundial trofeo.jpg
Fútbol Internacional
FIFA repartirá 727 millones de dólares a selecciones del Mundial 2026
El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50% más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.
Diciembre 17, 2025 10:39 a. m.
 · 
Redacción D10
G8Eg0kcXYAEqUaa.jpeg
Fútbol Internacional
A las puertas de la historia
Hace tiempo que la final de la Copa Intercontinental reparte más historia que prestigio, que su ganador recibe el título honorífico de mejor del mundo sin que ello signifique necesariamente que es el más temido por sus rivales.
Diciembre 17, 2025 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
hhh.jpg
Fútbol Internacional
Simpático momento de Paiva y Báez
VIDEO. Los paraguayos campeones con Junior protagonizaron un simpático cruce durante los festejos.
Diciembre 17, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
G8VAwPFXAAEhxTW.jpeg
Fútbol Internacional
Estudios confirman grave lesión de Arzamendia
El jugador paraguayo de Estudiantes sufrió una severa lesión en la rodilla derecha en la final del fútbol argentino.
Diciembre 17, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
richard sanchez_62468148.jpg
Fútbol Internacional
Cachorro: Con horas contadas en Racing
En un principio presentado como una de las grandes incorporaciones de Racing para esta temporada, el volante paraguayo Richard Sánchez parece tener las horas contadas en la institución de Avellaneda.
Diciembre 17, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Coronel
Fútbol Internacional
Carlos Coronel no se mueve de la MLS
Por un tiempo arquero titular de la Selección Paraguaya, subcampeón con su equipo, Red Bull, Carlos Coronel, sin embargo, perdió preponderancia en el equipo de Gustavo Alfaro y dejó también su club en la MLS.
Diciembre 17, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más