18 dic. 2025
Copa Libertadores

El Gallo y el Indio tienen sus caminos definidos

Sportivo 2 de Mayo y Guaraní conocieron a sus respectivos rivales en las fases previas de la Copa Libertadores.

Diciembre 18, 2025 12:39 p. m. • 
Por Redacción D10
El camino a la fase de grupos está definido.

El sorteo de las fases preliminares de los torneos de la Conmebol se realizó este jueves en lasede en Luque. El 2 de Mayo y Guaraní, los dos inscriptos en estas instancias conocieron a sus rivales camino a la fase de grupos.

El 2 de Mayo, que clasificó por el cupo de Copa Paraguay y juega por primera vez esta instancia internacional, tendrá que enfrentarse con el Alianza Lima de Perú. El partido de ida se disputará en Paraguay, mientras que la definición será en el estadio Matute de Lima. En caso de avanzar de ronda, el Gallo tendrá que enfrentar de nuevo a otro equipo peruano, en este caso al Sporting Cristal.

En el caso de Guaraní, que llegó al torneo por medio de la tabla acumulativa, entrará en acción desde la fase 2 y medirá en esta instancia internacional al ganador de la llave compuesta por Juventud de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador.

Las rondas preliminares de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse desde la primera semana de febrero, mientras que, una vez que se conozcan a todos los clasificados, se realizará el sorteo de fase de grupos en el mes de marzo del 2026.

Redacción D10
