18 dic. 2025
Copa Libertadores

Eduardo Ledesma: “Es un lindo rival, un histórico de la Copa”

El entrenador de 2 de Mayo de PJC , Eduarod Ledesma, se refirió al rival de su equipo en la Fase 1 de la Copa Libertadores, Alianza Lima de Perú.

Diciembre 18, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
hq720.jpg

Eduardo Ledesma, DT del 2 de Mayo.

Luego del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores, el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero ya conoce a su rival en la Fase 1: Alianza Lima de Perú. Inmediatamente, en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080, el entrenador del Gallo Norteño, Eduardo Ledesma, se refirió al equipo incaico.

“Era uno de los rivales que sabíamos que podían tocar, es un lindo rival, un histórico de la Copa, de Perú. Imaginate llevar ese rival a Pedro Juan, va a ser una atracción total”, consideró Ledesma.

Con respecto a los pergaminos del equipo grande Perú, Ledesma aseguró que su equipo tiene con qué enfrentarlo. “Yo siempre le digo a los jugadores que es como jugar contra Olimpia, contra Cerro, es un grande de Perú. Estamos acostumbrados (a jugar con grandes), no tenemos nada que temer”, aseguró el entrenador.

Consultado sobre la localía en el Rio Parapití, Ledesema comentó que “eso lo hablaré al presidente, (pues) las obras están avanzadas y espero que lleguemos a tiempo”, dijo.

“Cuando clasificás a un torneo tan importante como la Copa todos los rivales se preparan, así que todos lo harán para lo mismo que nosotros. Evitarles a los argentinos y los brasileños creo que es lo mejor que te puede pasar, pero los partidos hay que jugarlos. Son equipos que están acostumbrados a jugar Copa”, aseguró.

En caso de eliminar a Alianza Lima, 2 de Mayo enfrentará a otro equipo peruano en Fase 2, Sporting Cristal.

2 de Mayo Copa Libertadores Alianza Lima
Redacción D10
