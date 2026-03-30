30 mar. 2026
Selección Paraguaya

Tata Martino: “Paraguay llega en estado de forma muy bueno”

Gerardo Martino opinó acerca del presente de la Selección Paraguaya de Fútbol con relación a la Copa del Mundo. “Paraguay llega en estado de forma muy bueno”, aseveró.

Marzo 30, 2026 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya se medirá con Marruecos el martes.

Foto: Gentileza - Albirroja

El exseleccionador de Paraguay, Gerardo Martino, hoy técnico de Atlanta United, habló sobre la situación de la Albirroja que se prepara para jugar la Copa del Mundo. “Creo que Paraguay llega en estado de forma muy bueno, sus futbolistas llegan en estado de forma muy bueno. Eso es muy importante”, declaró.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, sostuvo que “Paraguay ya tiene la idea muy arraigada de lo que quiere su entrenador y los futbolistas compraron esa idea y la llevan a cabo con mucho compromiso. Después hay algo importante que es cómo llega cada futbolista de sus clubes. Y hay muchos jugadores del Paraguay que llegan en buen estado de forma”.

De la lista final, Gerardo Martino explicó a esta altura ya debería estar casi definida: “Hay un lugar por lo menos para un futbolista que a lo mejor estuvo poco, o no estuvo, y que está pasando por un buen momento. Y uno dice yo ‘no me puedo perder a este jugador en los próximos 40 días porque la realidad de este jugador está muy bien’”.

“Después viene la lectura de afuera, si es justo o no es justo, si alguien que no estuvo en gran parte del proceso merece estar en la última parte. En las situaciones que normalmente se discuten, el entrenador trata de llevar a los mejores y en esa elección es muy probable que se cometan injusticias”, detalló.

Con respecto al seleccionador actual Gustavo Alfaro, Gerardo Martino afirmó: “No charlo mucho con él, pero nos tenemos afecto. Los dos empezamos una carrera de manera similar, dirigiendo en el ascenso, hicimos todos los pasos que había que hacer. Coincidimos bastante en eso”.

Por último, de Marruecos, rival de la Albirroja, aseveró: “Es una potencia. El otro día no lo pude ver, pero es campeón de la Copa África, con jugadores en alto nivel, es un rival importante. Es un buen rival, una buena medida”.

Paraguay chocará el martes contra Marruecos, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis de Francia. Previamente, la Albirroja ganó el primer amistoso, ante Grecia, con el tanto de Diego Gómez.

Selección Paraguaya Albirroja Marruecos Gerardo Martino
Redacción D10
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