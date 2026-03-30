30 mar. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay viaja a Francia para duelo contra Marruecos

La Selección Paraguaya de Fútbol emprendió vuelo este lunes, después del entrenamiento en Grecia, con destino a Francia. El martes, la Albirroja chocará contra Marruecos.

Marzo 30, 2026 11:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

El plantel albirrojo se trasladó a Francia.

Foto: Gentileza - Albirroja

Este lunes, el plantel de la Selección Paraguaya de Fútbol tomó el avión que lo traslada a Francia, de cara al encuentro que sostendrá contra Marruecos el martes, en el segundo amistoso por fecha FIFA.

La Albirroja se entrenó por última vez en Atenas durante la mañana del lunes, en el Centro de Entrenamiento del Olympiacos FC, bajo la dirección del seleccionador Gustavo Alfaro. Posterior a esto, el grupo preparó sus maletas para el viaje a tierras francesas.

Paraguay viene de vencerle a Grecia, con gol de Diegomez, en la primera prueba que tuvo. El martes, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis, la Albirroja se medirá contra Marruecos.

Selección Paraguaya Albirroja Marruecos
Redacción D10
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