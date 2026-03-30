Paraguay viaja a Francia para duelo contra Marruecos

Este lunes, el plantel de la Selección Paraguaya de Fútbol tomó el avión que lo traslada a Francia, de cara al encuentro que sostendrá contra Marruecos el martes, en el segundo amistoso por fecha FIFA.

La Albirroja se entrenó por última vez en Atenas durante la mañana del lunes, en el Centro de Entrenamiento del Olympiacos FC, bajo la dirección del seleccionador Gustavo Alfaro. Posterior a esto, el grupo preparó sus maletas para el viaje a tierras francesas.

Paraguay viene de vencerle a Grecia, con gol de Diego Gómez, en la primera prueba que tuvo. El martes, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis, la Albirroja se medirá contra Marruecos.