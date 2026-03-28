La Albirroja ya entrena pensando en Marruecos

La Selección Paraguaya de Fútbol retomó este sábado sus actividades en Atenas, con una nueva movilización en el Centro de Entrenamiento de la Federación Helénica de Fútbol, apuntando a su siguiente compromiso amistoso: el martes contra Marruecos desde las 15:00 en Lens, Francia.

La jornada estuvo enfocada en los futbolistas que no tuvieron minutos y en aquellos que no completaron el encuentro, mientras que el resto del plantel realizó trabajos diferenciados, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en su página web oficial.

El grupo en campo desarrolló ejercicios de activación general, carrera aeróbica regenerativa, circulación con pelota, trabajo intermitente y tareas tácticas, apuntando a mantener la intensidad y seguir sumando ritmo de competencia.

Alfaro busca la mejor versión de sus dirigidos. Foto: Prensa Albirroja

Las tareas físicas estuvieron a cargo de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, en tanto que la parte táctica fue dirigida por el director técnico Gustavo Alfaro junto a sus asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli. Los arqueros realizaron ejercicios específicos del puesto junto al preparador de porteros, Diego Carranza.

Por su parte, los jugadores que tuvieron mayor cantidad de minutos en el amistoso ante Grecia realizaron tareas regenerativas en el hotel donde se encuentra concentrada la delegación.

La siguiente práctica será este domingo a las 16:00 (hora local), nuevamente en el Centro de Entrenamiento de la Federación Helénica de Fútbol. Antes, a las 11:30, Gustavo Alfaro brindará declaraciones en zona mixta en el hotel de concentración.