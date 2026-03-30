30 mar. 2026
Selección Paraguaya

Marruecos vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

La Selección Paraguaya choca este martes contra Marruecos en el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Marzo 30, 2026 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Albirroja se presenta el martes ante Marruecos.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrenta este martes desde las 15:00 a Marruecos en el segundo cotejo amistoso por esta fecha FIFA. El duelo será en el estadio Bollaert-Delelis.

El choque arrancará a las 15:00 y será transmitido en vivo por Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM y seguir en vivo por el streaming Equipo D10 a través del canal de YouTube de Última Hora.

Esta es la segunda prueba de la Albirroja en su gira europea por la fecha FIFA de marzo, ya que previamente venció a Grecia con el solitario gol de Diego Gómez.

Gustavo Alfaro pondría este onceno: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Selección Paraguaya Albirroja Marruecos
Redacción D10
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