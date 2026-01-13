13 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Talleres está muy cerca de contratar a Ronaldo Martínez

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez puede cambiar de equipo pero no de país: pasaría de Platense a Talleres de Córdoba.

Enero 13, 2026 06:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Ronaldo Martínez celebra su golazo.

Foto: Gentileza

Talleres de Córdoba avanza decididamente en las negociaciones para fichar al delantero paraguayo Ronaldo Martínez, una de las figuras más codiciadas de este mercado de pases en Argentina.

Según informó el periodista César Luis Merlo, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi presentó una oferta formal que se acerca a las pretensiones de Platense, club dueño de su ficha, que tasó al atacante en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

El futbolista de 29 años es el principal pedido del técnico Carlos Tévez para potenciar el frente de ataque de la “T” de cara a la exigente temporada 2026.

El arribo de Martínez a Córdoba representaría un salto de jerarquía para el equipo, considerando su presente como pieza habitual en la selección de Paraguay bajo el mando de Gustavo Alfaro.

A pesar del fuerte interés inicial de Pumas de la UNAM y otros clubes del exterior, el proyecto deportivo de Talleres y la mejora en las condiciones económicas habrían inclinado la balanza a favor del conjunto cordobés.

Se espera que en las próximas horas se terminen de pulir los detalles del contrato y la forma de pago para que el goleador viaje a realizarse la revisión médica y se sume a la pretemporada en el predio Amadeo Nuccetelli.

Redacción D10
