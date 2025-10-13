Suiza aburre y aplaza su clasificación

Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones para el conjunto helvético, que deberá esperar otra jornada más para sellar su billete con destino hacia Estados Unidos, México y Canadá.
Los hombres de Murat Yakin necesitaban una victoria y esperar un empate o una derrota de Kosovo en Suecia. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Su presencia en su sexto Mundial consecutivo desde Alemania 2006 se aplaza hasta nueva orden.
La realidad es que no fue capaz de superar a Eslovenia, que optaba al segundo puesto para acceder al ‘play-off’. El equipo de Yakin aún deberá apurar una jornada como mínimo para conseguir su plaza.
La próxima jornada recibirá a Suecia y en la última visitará Kosovo. El liderato no está asegurado para el combinado centroeuropeo, pero conserva muchas papeletas para ser la selección elegida de las cuatro de su grupo.
Su camino estaría más despejado si hubiese podido con Eslovenia, pero firmó un partido plano, previsible, aburrido y sin ocasiones claras. Apenas disparó entre los tres palos durante los 90 minutos y Jan Oblak disfrutó de un duelo bastante cómodo.
Suiza vivió a merced de alguna individualidad que jamás apareció mientras Eslovenia tampoco tuvo grandes ideas. En la primera parte, lo intentaron Horvat y Freuler con dos remates que no vieron portería; y en la segunda, Manzambi, a ocho minutos del final, probó a Oblak con un disparo al que respondió con algún apuro el portero del Atlético de Madrid en un partido que no será recordado por casi nada. EFE