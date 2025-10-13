13 oct. 2025
Suiza aburre y aplaza su clasificación

Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones.

Octubre 13, 2025 06:09 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers - Slovenia vs Switzerland

Jugadores de Suiza y Eslovenia se disputan el balón.

Foto: ANTHONY ANEX/EFE

Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones para el conjunto helvético, que deberá esperar otra jornada más para sellar su billete con destino hacia Estados Unidos, México y Canadá.

Los hombres de Murat Yakin necesitaban una victoria y esperar un empate o una derrota de Kosovo en Suecia. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Su presencia en su sexto Mundial consecutivo desde Alemania 2006 se aplaza hasta nueva orden.

La realidad es que no fue capaz de superar a Eslovenia, que optaba al segundo puesto para acceder al ‘play-off’. El equipo de Yakin aún deberá apurar una jornada como mínimo para conseguir su plaza.

La próxima jornada recibirá a Suecia y en la última visitará Kosovo. El liderato no está asegurado para el combinado centroeuropeo, pero conserva muchas papeletas para ser la selección elegida de las cuatro de su grupo.

Su camino estaría más despejado si hubiese podido con Eslovenia, pero firmó un partido plano, previsible, aburrido y sin ocasiones claras. Apenas disparó entre los tres palos durante los 90 minutos y Jan Oblak disfrutó de un duelo bastante cómodo.

Suiza vivió a merced de alguna individualidad que jamás apareció mientras Eslovenia tampoco tuvo grandes ideas. En la primera parte, lo intentaron Horvat y Freuler con dos remates que no vieron portería; y en la segunda, Manzambi, a ocho minutos del final, probó a Oblak con un disparo al que respondió con algún apuro el portero del Atlético de Madrid en un partido que no será recordado por casi nada. EFE

Redacción D10
Fútbol Internacional
Marruecos llega a las semifinales
La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile.
Octubre 12, 2025 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Gustavo Gómez dice que Paraguay busca crecer con los amistosos para “seguir haciendo historia”
El capitán de la Selección Paraguaya, el defensa Gustavo Gómez, afirmó este domingo que la Albirroja busca crecer con los partidos amistosos que enfrentará previo al Mundial de 2026, con el objetivo de “seguir haciendo historia”, tal como aseguró lo hicieron al clasificar a su país luego de 15 años.
Octubre 12, 2025 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Conmebol presenta primer estudio de casos de conmoción cerebral en torneos de 2022 y 2024
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó su primer estudio de análisis sobre casos de conmoción cerebral en futbolistas que participaron en torneos masculinos entre 2022 y 2024.
Octubre 12, 2025 01:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Lionel Messi firma otro recital
Leo Messi firmó otro recital y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.
Octubre 11, 2025 11:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Argentina derrota a México y buscará la final frente a Colombia
Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile y ahora se las verá en semifinales ante Colombia.
Octubre 11, 2025 11:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Colombia vence a España y está en semifinales tras 22 años
Colombia se clasificó por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal.
Octubre 11, 2025 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
