Sudáfrica vs. Canadá: Paso a paso

La selección de Austria será rival de España en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras haberse quedado con el segundo lugar del Grupo J al igualar por 3-3 con una Argelia que se convirtió en la última en sellar su boleto a la próxima ronda.
No hay Mundial sin polémicas, y esta edición de la Copa del Mundo 2026 no es excepción: la no roja Bellingham, el claro penal a favor de Ghana que no vio el VAR o el juego peligroso no pitado a Alemania son algunas de las acciones que causaron más quejas hacia el colectivo arbitral, siempre en el punto de mira.
La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial, y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del Grupo L y citarse previsiblemente con Colombia o Portugal en dieciseisavos.
Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid.