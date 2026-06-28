28 jun. 2026
Copa del Mundo

Sudáfrica vs. Canadá: Paso a paso

Sudáfrica y Canadá abren la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Junio 28, 2026 03:10 p. m. • 
Por Redacción D10
16.00 SUDAFRICA - CANADA.png

Mundial FIFA 2026 Canadá Sudáfrica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUT
Copa del Mundo
Austria se cita con España y Mahrez lleva a Argelia a dieciseisavos
La selección de Austria será rival de España en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras haberse quedado con el segundo lugar del Grupo J al igualar por 3-3 con una Argelia que se convirtió en la última en sellar su boleto a la próxima ronda.
Junio 28, 2026 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
HLiHYWcWEAAyLPh.jpeg
Copa del Mundo
La no roja a Bellingham encabeza las polémicas arbitrales de la fase de grupos
No hay Mundial sin polémicas, y esta edición de la Copa del Mundo 2026 no es excepción: la no roja Bellingham, el claro penal a favor de Ghana que no vio el VAR o el juego peligroso no pitado a Alemania son algunas de las acciones que causaron más quejas hacia el colectivo arbitral, siempre en el punto de mira.
Junio 28, 2026 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
23.00 JORDANIA - ARGENTINA.png
Copa del Mundo
Jordania vs. Argentina: Paso a paso
Jordania y Argentina juegan por la tercera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo.
Junio 27, 2026 10:00 p. m.
 · 
Redacción D10
23.00 ARGELIA - AUSTRIA.png
Copa del Mundo
Argelia vs. Austria: Paso a paso
Argelia se mide con Austria por la tercera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo.
Junio 27, 2026 10:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Croacia Ghana
Copa del Mundo
Croacia logra romper el cerrojo de Ghana y acaba como segunda
La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial, y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del Grupo L y citarse previsiblemente con Colombia o Portugal en dieciseisavos.
Junio 27, 2026 08:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Panamá Inglaterra
Copa del Mundo
Inglaterra vence y pasa como líder
Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid.
Junio 27, 2026 08:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más