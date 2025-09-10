10 sept. 2025
Fútbol Internacional

Steve Mandanda, campeón del mundo en 2018, anuncia su retirada

Steve Mandanda, emblemático meta del Olympique de Marsella (OM) y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este miércoles en ‘L'Équipe’ que se retira del fútbol profesional a los 40 años.

Septiembre 10, 2025 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Steve Mandanda

Steve Mandanda conquistó la Copa del Mundo en 2018.

Foto: Gentileza - Steve Mandanda

Mandanda estaba sin club después de dejar el Rennes el pasado verano. “Me tomé mi tiempo para aceptarlo, ya que no es sencillo, pero sí, lo dejo. (...) Tuve un largo período de reflexión porque recibí muchas llamadas pero dije que no cada vez”, contó a ‘L'Équipe’.

El portero, quien nación en la República Democrática del Congo, es una leyenda del OM, con el que jugó más partidos que nadie (613), y se convierte en el cuarto campeón mundial de 2018 que cuelga las botas: Blaise Matuidi, Adil Rami y Raphaël Varane lo hicieron antes que él.

Con Francia, Mandanda fue internacional entre 2008 y 2022 y disputó 35 encuentros, debido a que fue suplente habitual de Hugo Lloris.

El meta debutó profesionalmente en Le Havre, club del que fue traspasado al Marsella en 2007, que lo cedió de nuevo al Le Havre (2007-2008).

En 2016, el OM lo vendió al Crystal Palace. Un año después, el OM volvió a contratarlo hasta que se marchó en 2022, cuando pasó el Rennes (2022-2025).

Francia
Redacción D10
