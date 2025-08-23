Menú
Torneo Clausura
Sportivo Luqueño vs. Recoleta: Paso a Paso
Luqueño y Recoleta le dan continuidad a la fecha 9 del torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto en D10.
Agosto 23, 2025 06:16 p. m. •
Por
Redacción D10
Recoleta
Sportivo Luqueño
Torneo Clausura
Redacción D10
