23 ago. 2025
Torneo Clausura

Sportivo Luqueño vs. Recoleta: Paso a Paso

Luqueño y Recoleta le dan continuidad a la fecha 9 del torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto en D10.

Agosto 23, 2025 06:16 p. m. • 
Por Redacción D10
El duelo se disputa en el Luis Salinas.

Recoleta Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
