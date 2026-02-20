Guaraní empata y define la clasificación en Asunción

Guaraní igualó sin goles este jueves ante Juventud de Las Piedras en el choque de ida correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con este resultado la revancha en Asunción queda abierta.

La primera mitad fue de entero dominio del equipo de Víctor Bernay que avisó temprano que iba ser un equipo muy vertical, a los 3 minutos llegó la primera opción de gol por intermedio de Richard Torales, posteriormente a los 8’ nuevamente Torales protagonizó otra clara para abrir el marcador. Pero hasta ese momento le faltaba ser preciso en la definición.

El Indio seguía insistiendo y recién a los 26’ llegaba la tímida reacción de los locales. Mientras que en la última acción de la primera fracción llegaría la jugada más peligrosa del Legendario, el hábil Derlis Rodríguez tuvo una chance clara frente a la portería pero el guardameta intuyó la dirección del balón y amortiguó lo que parecía el 0-1 para la visita.

En la complementaria, la Juve uruguaya arrancó con todo. Los primeros 15 minutos fueron de intensa acción en el área de Guaraní, pero Gaspar Servio demostró mucha seguridad en su arco para anular cualquier propósito del rival.

Posteriormente las acciones fueron muy dividas. El resultado fue justo por lo realizado por parte de ambos equipos. El Cacique en los primeros 45' y el local en la segunda mitad de juego.

LA REVANCHA. El juego de ida se disputará el próximo jueves desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco. El ganador de esta llave se medirá en la fase 3 de la Libertadores con el vencedor del duelo Independiente de Medellín de Colombia vs. Liverpool de Uruguay.