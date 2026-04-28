28 abr. 2026
Copa Libertadores

Carlos González destroza a Libertad en La Huerta

El paraguayo Carlos González marcó un triplete para que Independiente del Valle derrote 3-2 a Libertad y complique aún más la situación gumarela en la Conmebol Libertadores.

Abril 28, 2026 08:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Carlos Gonzáles es el actual goleador de la Conmebol Libertadores.

Foto: Dani Duarte - ÚH

Libertad encadenó su tercera derrota consecutiva en el Grupo H de la Conmebol Libertadores, esta vez de local por 3-2 ante Independiente del Valle con una actuación memorable del paraguayo Carlos González, autor de los tres goles del conjunto ecuatoriano.

Charlie González se despachó con un triplete, todos de cabeza, para que Independiente del Valle se afiance como líder del grupo. Para Libertad convirtió por duplicado el experimentado Lorenzo Melgarejo, el segundo de tiro penal.

A los 81 minutos de partido, la gran figura de la noche, Carlos González, se retiró lesionado por una molestia en la pantorrilla. Los aplausos bajaron para el paraguayo por parte de todo el público presente. El Cocoliso mete presión para intentar ganarse un lugar en la lista mundialista de Gustavo Alfaro al ser el actual goleador de la Conmebol Libertadores con 5 tantos.

Con este resultado, Libertad sigue último en el Grupo H con 0 puntos. El líder es Independiente del Valle con 7. Universidad Central de Venezuela recibe a las 21:00 a Rosario Central para completar la fecha.

La próxima jornada, la tercera del Grupo H, se jugará el martes 5 de mayo; a las 19:00, Rosario Central recibirá a Libertad y a las 21:00 Universidad Central de Venezuela hará lo mismo ante Independiente del Valle.

Libertad Carlos González Independiente del Valle
Redacción D10
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