Así recibieron a Darío Benedetto en Barcelona de Guayaquil

A su salida desde Argentina, este jueves, el atacante comentó a la radio ecuatoriana ‘KCH FM’, sobre su alegría “por la oportunidad” que ofrece Barcelona.

Resaltó también tener un trato especial con Farías. “Lo tuve como entrenador cuando era más joven, en Xolos de Tijuana. Le guardo un gran aprecio, también agradecido por el apoyo y la confianza que me está dando, por lo que trataré de responderle en la cancha”, agregó el atacante.

La posibilidad para su contratación surgió a comienzos de este año, tuvo un periodo de estancamiento y finalmente se se ha concretado por la confianza expresa de los directivos y de Farías, resaltada recientemente durante una rueda de prensa.

Benedetto anotó su último gol, el número 166 en su dilatada carrera futbolística, en febrero de 2024 con el Boca Juniors.

🟡⚫ Hinchas de #BSC se dieron cita en el aeropuerto para recibir a Darío Benedetto ✈️🔥

El Pipa ya está en Guayaquil y fue recibido por varios aficionados que le dieron una cálida bienvenida.



📽️: @soniiperez_ para #DirectFútbpl pic.twitter.com/0ci4AKKYWe — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) January 29, 2026

Cerró 2024 con el mexicano Querétaro, donde jugó ocho partidos y no convirtió; su sequía se prolongó en los 13 partidos del año siguiente con el Olimpia paraguayo y cerró 2025 con el argentino Newell’s Old Boys, donde jugó 8 encuentros y tampoco anotó.

La trayectoria del delantero de 35 años comenzó en 2008 en su país con Arsenal de Sarandí y continuó en Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima.

Su primera experiencia internacional la tuvo en 2013 con el mexicano Xolos de Tijuana, desde 2015 pasó al América mexicano, del que regresó al año siguiente al argentino Boca Juniors. En 2019 se vinculó al francés Olimpique de Marssella y en 2021 militó en el Elche español.

Su retorno al Boca Juniors se dio al año siguiente, manteniéndose en el cuadro hasta mediados de 2024.

Benedetto espera ponerse a punto para la disputa del billete ante el Argentinos Juniors por un cupo a la fase dos de la Copa Libertadores, desde el próximo 18 de febrero, y tres días después ya estar en condiciones para comenzar su andadura en la Liga Pro de Ecuador. EFE