30 ene. 2026
Fútbol Internacional

Grealish se puede perder lo que resta de temporada

Jack Grealish, futbolista del Everton, puede necesitar cirugía por una fractura de estrés en el pie que le haría perderse lo que resta de temporada y poner en peligro su presencia en el Mundial.

Enero 30, 2026 11:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Jack Grealish

La lesión de Jack Grealish podría acabar con su temporada.

Foto: Gentileza - Jack Grealish

Grealish está cedido esta temporada en el Everton después de que el Manchester City no le pudiera garantizar jugar con regularidad. El extremo inglés ha disputado 22 partidos con los ‘Toffees’ y ha marcado dos goles y seis asistencias.

Esta lesión, que en principio le iba a tener varios meses de baja, podría acabar con su temporada y a la vez con las esperanzas de estar en la Copa del Mundo con Inglaterra.

“Creemos que Jack va a necesitar probablemente operarse”, dijo David Moyes, técnico del Everton en rueda de prensa. “No lo tenemos completamente confirmado, pero es probable que no juegue en lo que resta de temporada”.

Así pueden acabar las opciones del extremo inglés de estar en el Mundial, después de no ser convocado a la pasada Eurocopa por decisión de Gareth Southgate. Pese a esto, fue a las dos últimas listas de Thomas Tuchel, sumando tres titularidades, pero ahora corre peligro grave de que el alemán, debido a esta lesión, no le tenga en cuenta.

Jack Grealish Everton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jhbfg.jpg
Fútbol Internacional
Cole Palmer, intocable en el Chelsea
El Chelsea considera a Cole Palmer, futbolista de los ‘blues’, un jugador “intocable” pese a los recientes rumores de los medios ingleses que le situaban fuera de Stamford Bridge y le vinculaban con el Manchester United.
Enero 28, 2026 04:06 p. m.
Raheem Sterling
Fútbol Internacional
Raheem Sterling abandona el Chelsea
El Chelsea ha anunciado este miércoles la salida del inglés Raheem Sterling, jugador con el salario más alto de la plantilla, pese a no haber disputado ningún minuto esta temporada y entrenarse al margen, fuera de los planes tanto de Enzo Maresca ni del actual técnico ‘blue’, Liam Rosenior.
Enero 28, 2026 03:16 p. m.
 · 
Redacción D10
hgff.jfif
Fútbol Internacional
River Plate anuncia la ampliación de su estadio hasta los 101.000 espectadores
River Plate anunció este martes la ampliación de su estadio ‘Monumental’ hasta los 101.000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios de fútbol más grandes del mundo, según afirmó en redes sociales el presidente del club argentino, Stefano Di Carlo.
Enero 28, 2026 12:34 p. m.
Adama Traoré
Fútbol Internacional
Adama Traoré ficha por el West Ham
El West Ham United ha hecho oficial este miércoles el fichaje del español Adama Traoré, procedente del Fulham, por alrededor de 2 millones de libras (2,4 millones de euros).
Enero 28, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
20260128_075121.jpg
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos convirtió un gol en el empate de Independiente ante Newell’s por la fecha 2 del fútbol argentino.
Enero 28, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Raphael Claus.jpg
Fútbol Internacional
En Brasil, el arbitraje tendrá un sistema de descenso por rendimiento
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.
Enero 27, 2026 05:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más