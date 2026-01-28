28 ene. 2026
Fútbol Internacional

Dejaría el Estrasburgo para jugar en River Plate

River Plate está para reforzarse con el jugador sudamericano que milita en el Racing de Estrasburgo.

Enero 28, 2026 06:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Kendry Páez Julio Enciso

Kendry Páez (i), compañero de Julio Enciso (d) en el Estrasburgo.

El River Plate argentino se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporar al joven mediocampista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por un año, según informaron a EFE fuentes del Millonario, que precisaron que la operación incluirá la rescisión por parte del Chelsea -dueño de su ficha- del actual préstamo al Estrasburgo francés.

Desde River adelantaron que el futbolista viajará rumbo a Argentina en las próximas 36 horas para cumplir con la revisión médica y sellar el préstamo, que se extenderá por un año, no incluirá una opción de compra y contará con una cláusula de repesca tras la finalización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El joven de 18 años fue cedido a mediados de 2025 al club francés -que comparte propietario con el Chelsea-, donde ha disputado un total de 21 encuentros y marcado un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas ha tenido minutos y ha permanecido en el banquillo.

De confirmarse su incorporación a River Plate, Páez se convertiría en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del equipo conducido por Marcelo Gallardo, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

De cara a esta temporada, River ya realizó tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano ‘Juanfer’ Quintero, que fue figura el pasado sábado en el triunfo por 0-1 en el debut de River ante Barracas Central en el Torneo Apertura.

Estrasburgo River Plate
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260128_075121.jpg
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos convirtió un gol en el empate de Independiente ante Newell’s por la fecha 2 del fútbol argentino.
Enero 28, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Raphael Claus.jpg
Fútbol Internacional
En Brasil, el arbitraje tendrá un sistema de descenso por rendimiento
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.
Enero 27, 2026 05:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Deyverson
Fútbol Internacional
Liga de Quito ficha a Deyverson
Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes la contratación del atacante brasileño Deyverson, que llegará al equipo ecuatoriano tras haber militado en clubes de su país, Portugal, Alemania y España.
Enero 27, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Patrick Dorgu
Fútbol Internacional
El United pierde a Patrick Dorgu 10 semanas
Patrick Dorgu, uno de los héroes de las dos últimas victorias del Manchester United, estará de baja alrededor de diez semanas por una lesión en los isquiotibiales.
Enero 27, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
locales_1224406_13286273.jpg
Fútbol Internacional
Dani Güiza tiene nuevo club
El delantero español Dani Güiza afrontará un nuevo desafío en su carrera a sus 45 años.
Enero 26, 2026 09:58 p. m.
cclubes.jpg
Fútbol Internacional
Brasil reafirma su candidatura para el Mundial de Clubes de 2029
El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, reafirmó este lunes que Brasil se presentará como candidato para albergar el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029, pues considera que el país está “apto” para ello.
Enero 26, 2026 06:35 p. m.
Carga Más