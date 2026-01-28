Dejaría el Estrasburgo para jugar en River Plate

El River Plate argentino se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporar al joven mediocampista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por un año, según informaron a EFE fuentes del Millonario, que precisaron que la operación incluirá la rescisión por parte del Chelsea -dueño de su ficha- del actual préstamo al Estrasburgo francés.

Desde River adelantaron que el futbolista viajará rumbo a Argentina en las próximas 36 horas para cumplir con la revisión médica y sellar el préstamo, que se extenderá por un año, no incluirá una opción de compra y contará con una cláusula de repesca tras la finalización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El joven de 18 años fue cedido a mediados de 2025 al club francés -que comparte propietario con el Chelsea-, donde ha disputado un total de 21 encuentros y marcado un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas ha tenido minutos y ha permanecido en el banquillo.

De confirmarse su incorporación a River Plate, Páez se convertiría en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del equipo conducido por Marcelo Gallardo, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

De cara a esta temporada, River ya realizó tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano ‘Juanfer’ Quintero, que fue figura el pasado sábado en el triunfo por 0-1 en el debut de River ante Barracas Central en el Torneo Apertura.