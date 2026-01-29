29 ene. 2026
Fútbol Internacional

River gana con doblete de Quintero y Boca pierde ante Estudiantes

River Plate mantuvo puntaje ideal en dos jornadas del Torneo Apertura del fútbol argentino tras su victoria como local por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, gracias a un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero.

Enero 29, 2026 11:03 a. m. • 
Por Redacción D10
juan fernando quintero.jpg

Juan Fernando Quintero celebra el gol de River Plate.

Foto: Gentileza

En su primera presentación oficial del año ante su público, el equipo de Marcelo Gallardo, sin el paraguayo Matías Galarza, ganó con autoridad en un partido que tuvo tres expulsados: el uruguayo Matías Viña en el bando local, Manuel Panaro y Jorge de Asís en el de la visita.

Con este triunfo, River comparte el liderato de la Zona B con Independiente Rivadavia de Mendoza, que el martes derrotó por 1-2 a domicilio a Huracán, mientras que en el extremo opuesto de esta tabla quedó Racing, tras acumular este miércoles su segunda derrota en fila al caer por 1-2 ante Rosario Central, que se impuso gracias a tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez descontó.

Por la zona A, Boca Juniors, de Ángel Romero, cedió su invicto al caer por 2-1 en su visita a Estudiantes de La Plata, gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez para el vencedor, mientras que Exequiel Zeballos anotó para el ‘Xeneize’.

En esta zona Vélez Sarsfield quedó como líder luego de cosechar el martes su segundo triunfo al vencer por 2-1 a Talleres de Córdoba, mientras que Estudiantes de La Plata y Platense, que el lunes se impuso por 2-1 frente a Instituto de Córdoba, quedaron como escoltas con cuatro puntos.

En otros resultados de esta segunda jornada del Apertura, el martes por la Zona A San Lorenzo venció por 0-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys empató 1-1 con Independiente, mientras que en el interzonal Atlético Tucumán igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, y por la Zona B tampoco abrieron el marcador Aldosivi con Barracas Central.

Este jueves continuará la jornada con cinco duelos: Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba-Tigre, Lanús-Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín-Banfield y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors. EFE

Fútbol Internacional River Plate Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Adama Traoré
Fútbol Internacional
Adama Traoré ficha por el West Ham
El West Ham United ha hecho oficial este miércoles el fichaje del español Adama Traoré, procedente del Fulham, por alrededor de 2 millones de libras (2,4 millones de euros).
Enero 28, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
20260128_075121.jpg
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos convirtió un gol en el empate de Independiente ante Newell’s por la fecha 2 del fútbol argentino.
Enero 28, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Raphael Claus.jpg
Fútbol Internacional
En Brasil, el arbitraje tendrá un sistema de descenso por rendimiento
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.
Enero 27, 2026 05:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Deyverson
Fútbol Internacional
Liga de Quito ficha a Deyverson
Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes la contratación del atacante brasileño Deyverson, que llegará al equipo ecuatoriano tras haber militado en clubes de su país, Portugal, Alemania y España.
Enero 27, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Patrick Dorgu
Fútbol Internacional
El United pierde a Patrick Dorgu 10 semanas
Patrick Dorgu, uno de los héroes de las dos últimas victorias del Manchester United, estará de baja alrededor de diez semanas por una lesión en los isquiotibiales.
Enero 27, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
locales_1224406_13286273.jpg
Fútbol Internacional
Dani Güiza tiene nuevo club
El delantero español Dani Güiza afrontará un nuevo desafío en su carrera a sus 45 años.
Enero 26, 2026 09:58 p. m.
