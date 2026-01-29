29 ene. 2026
Fútbol Internacional

El resumen de la Europa League

Betis, Porto, Roma, Midtjylland, Friburgo y Braga se sumaron a la nómina de equipos de octavos de final de la Europa League, junto al Lyon y el Aston Villa.

Enero 29, 2026 07:48 p. m. • 
Por Redacción D10
bETIS.jpg

Betis se metió a la siguiente ronda de la UEFA Europa League.

}El Betis, el Oporto, el Roma, el Midtjylland, el Friburgo y el Braga se sumaron este jueves a la nómina de equipos directos a los octavos de final de la Liga Europa, junto al Lyon, como líder, y al Aston Villa, segundo, mientras que el Celtic, el Dínamo Zagreb, el Lille, el Brann y el Ludogorets completaron el cuadro de los dieciseisavos en la última jornada.

Estos cinco fueron los últimos en sumarse a los otros once conjuntos que también competirán en la ronda intermedia de la competición, entre ellos el Celta, que empató en Belgrado (1-1), junto al Genk, al Bolonia, al Stuttgart, el Ferencvaros, el Nottingham Forest, el Viktoria Plzen, el Estrella Roja -todos cabezas de serie, como el club celeste-, el PAOK, el Panathinaikos y el Fenerbahce.

Y, aparte de los seis equipos ya eliminados antes de la disputa de la última cita (Rangers, Sturm Graz, Niza, Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv), se añadieron otros seis: el Young Boys, el Feyenoord, el Basilea, el Salzburgo, el FSCB y el Go Ahead Eagles.

Goleador y asistente, Antony recuperó su versión más decisiva para liderar el paso adelante del Betis, dentro de los ocho primeros de la clasificación, sin intervenir en los dieciseisavos y directo a los octavos. Suyo fue el golazo del 1-0, en el minuto 17, pero también el centro del 2-0, en el 32, que peinó Abde Ezzalzouli para sentenciar rápido.

Impulsado por el extremo brasileño, sin un solo gol en sus últimos ocho partidos, pero definitivo para situar al conjunto verdiblanco en la cuarta posición de la tabla, el duelo terminó finalmente 2-1. En su horizonte de los octavos de final asoman cuatro rivales: Panathinaikos, Fenerbahce, Viktoria Plzen y Nottingham Forest, dependiendo cuáles dos superan los dieciseisavos.

El Oporto también es equipo de top ocho. Ni siquiera el gol del Rangers en los primeros minutos alteró su camino, con una remontada a toda prisa, iniciada por Rodrigo Mora desde el minuto 17 en adelante y completada en el 36, con el 2-1. Después, el equipo luso agrandó la diferencia hasta el 3-1. Es quinto en la clasificación.

También resolvieron su previsible presencia en el top ocho tanto el Midtjylland, que superó por 2-0 al Dínamo Zagreb para ser tercero en la tabla; el Friburgo, pese a su derrota 1-0 con el Lille; el Braga, con un 0-0 contra el Go Ahead Eagles, y el Roma, que logró un agónico empate con un cabezazo de Jan Ziolkowski frente al Panathinaikos (1-1).

El liderato fue del Lyon, que goleó por 4-2 al PAOK Salónica, aunque no resolvió el triunfo hasta el tramo final, en el que su competidor más directo, el Aston Villa de Unai Emery, culminó una remontada insuficiente contra el Salzburgo, al que levantó un 0-2 para imponerse por 3-2 en Birmingham. El equipo inglés acaba en la segunda posición.

El Celta, mientras, se ganó un sitio entre los cabezas de serie en dieciseisavos. Lo hizo con su 1-1 en Belgrado contra el Estrella Roja. En su reestreno, Fer López marcó el 0-1 en los instantes finales, pero en la siguiente acción lo niveló el conjunto serbio. El equipo celeste es decimosexto, con lo que jugará los dieciseisavos con la vuelta en Balaídos, con dos posibilidades como oponentes: el Lille o el PAOK Salónica. El sorteo lo determinará.

No llegaron al top ocho ni el Nottingham Forest ni el Ferencvaros. Al equipo inglés, ganador por 4-0 contra el húngaro, con dos de los goles de Igor Jesus, no le alcanzó para llegar a tiempo a este objetivo, con lo que ambos disputarán los dieciseisavos de final, igual que el Stuttgart, pese a vencer 3-2 al Young Boys, o el Bolonia, que doblegó 0-3 al Maccabi Tel Aviv.

Por detrás, el Celtic entró en los dieciseisavos de final, con un 4-2 al Utrecht, al que ganaba 3-0 a los veinte minutos.

También avanzaron en la última jornada el Lille, con un 1-0 al Friburgo con un penalti transformado por Olivier Giroud al final; el Brann, pese a su derrota 1-0 con el Sturm Graz; el Ludogorets, con un 1-0 al Niza; y el Dínamo Zagreb, aunque cayó por 2-0 con el Midtjylland. EFE

Europa League Betis Lyon
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Raheem Sterling
Fútbol Internacional
Raheem Sterling abandona el Chelsea
El Chelsea ha anunciado este miércoles la salida del inglés Raheem Sterling, jugador con el salario más alto de la plantilla, pese a no haber disputado ningún minuto esta temporada y entrenarse al margen, fuera de los planes tanto de Enzo Maresca ni del actual técnico ‘blue’, Liam Rosenior.
Enero 28, 2026 03:16 p. m.
 · 
Redacción D10
hgff.jfif
Fútbol Internacional
River Plate anuncia la ampliación de su estadio hasta los 101.000 espectadores
River Plate anunció este martes la ampliación de su estadio ‘Monumental’ hasta los 101.000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios de fútbol más grandes del mundo, según afirmó en redes sociales el presidente del club argentino, Stefano Di Carlo.
Enero 28, 2026 12:34 p. m.
Adama Traoré
Fútbol Internacional
Adama Traoré ficha por el West Ham
El West Ham United ha hecho oficial este miércoles el fichaje del español Adama Traoré, procedente del Fulham, por alrededor de 2 millones de libras (2,4 millones de euros).
Enero 28, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
20260128_075121.jpg
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos convirtió un gol en el empate de Independiente ante Newell’s por la fecha 2 del fútbol argentino.
Enero 28, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Raphael Claus.jpg
Fútbol Internacional
En Brasil, el arbitraje tendrá un sistema de descenso por rendimiento
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.
Enero 27, 2026 05:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Deyverson
Fútbol Internacional
Liga de Quito ficha a Deyverson
Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes la contratación del atacante brasileño Deyverson, que llegará al equipo ecuatoriano tras haber militado en clubes de su país, Portugal, Alemania y España.
Enero 27, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más