Fútbol Internacional

Brighton extraña a Diego Gómez y empata con Everton

El Brighton, con la ausencia del paraguayo Diego Gómez por lesión, empató de local ante el Everton por la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra.

Enero 31, 2026 02:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Brighton y Everton igualaron 1-1 por la fecha 24 de la Premier League.

El Everton rescató un punto en el último minuto en su visita al Brighton, que se había adelantado en la primera parte con un gol de Pascal Gross, gracias a un tanto de Beto, que aprovechó un rechace dentro del área.

El conjunto dirigido por David Moyes igualó el encuentro por medio del delantero bisauguineano, que apenas llevaba siete minutos sobre el césped cuando empujó a la red el balón tras un despeje del guardameta Bart Verbruggen a un disparo de Jake O’Brien.

Antes, en la primera mitad, Gross había adelantado a los locales con un disparo cruzado en el interior del área después de una gran asistencia de Yasin Ayari, sobre quien su entrenador, Fabian Hürzeler, anunció recientemente que continuará en el equipo pese a las múltiples ofertas recibidas.

En la segunda parte, el Brighton, que no pudo contar con el paraguayo Diego Gómez por molestias musculares, tuvo opciones de ampliar la ventaja, pero el gol de Kaoru Mitoma fue anulado por el VAR por fuera de juego del jugador japonés.

El Everton, que no realizó ningún disparo en los primeros cuarenta y cinco minutos, dio un paso adelante tras el descanso y rozó el empate en varias ocasiones, aunque se topó una y otra vez con Verbruggen, hasta que en la última jugada del encuentro Beto logró un punto muy valioso para los ‘Toffees’.

Con este empate, el Brighton se sitúa decimotercero en la clasificación, mientras que el Everton es octavo, a tres puntos de la quinta plaza. EFE

