Endrick: “Yo soy un ‘9'”

El delantero brasileño Endrick afirmó que se siente muy cómodo en el Lyon, equipo al que fue cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, y aseguró que no le está importando sacrificarse jugando en la banda derecha, aunque insiste en que su posición es la de ‘9', en la que espera disputar el Mundial.

Redacción D10
Endrick fue autor de tres goles en dos partidos con el Lyon en Liga.

“Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un ‘9'. Pero quiero jugar y voy a hacer todo por jugar. Si me dicen que juegue a la derecha, haré todo para ayudar al equipo. En la derecha el entrenador (Paulo Fonseca) me deja libertad. Sabe que soy un ‘9', pero me necesita en al derecha”, afirmó el jugador en una entrevista que publica este viernes el diario francés L’Équipe.

Como delantero, desde su llegada al club francés monopoliza la mitad de los disparos de su equipo y lo atribuyó a su posición que le lleva “a buscar siempre los goles": “Cuando estoy en el campo sólo pienso en el gol”.

El jugador, autor de tres goles en dos partidos con el Lyon en Liga, afirmó que habló con el técnico italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, cuando salió del Real Madrid y dijo que espera disfrutar en el Lyon para poder ir al próximo Mundial.

“He venido aquí para ser feliz, para jugar. Ir al Mundial es un sueño y si Dios lo quiere, lo jugaré, pero aquí mi misión es jugar bien y si lo logro en mi club, puedo optar a la selección”, agregó.

A sus 19 años, Endrick se ha instalado en Lyon con su pareja, una modelo e ‘influencer’ y tiene más seguidores en las redes sociales que el propio club francés, lo que está incrementando la visibilidad de la entidad.

Pese a su juventud, reconoce que tiene una gran madurez y lo atribuyó a una vida muy movida: “Había mucha presión sobre mí y, desgraciadamente, un montón de problemas sociales. Si los logras controlar, creces deprisa”.

Confeso admirador de Cristiano Ronaldo, aseguró que el portugués también tuvo “una infancia difícil": “Es un jugador incomparable, que siempre ha trabajado duro. La imagen de alguien que trabaja cada día para mejorar”.

