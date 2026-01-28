28 ene. 2026
Cole Palmer, intocable en el Chelsea

El Chelsea considera a Cole Palmer, futbolista de los ‘blues’, un jugador “intocable” pese a los recientes rumores de los medios ingleses que le situaban fuera de Stamford Bridge y le vinculaban con el Manchester United.

Enero 28, 2026 04:06 p. m.
Cole Palmer, delantero del Chelsea inglés.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, fue tajante al ser preguntado por el futuro del atacante: “Es intocable y está muy feliz. Es así de simple. No hay nada de verdad en esos rumores”, respondió el técnico inglés cuando se le cuestionó si Palmer es intocable y si está feliz en el club en la previa del encuentro de Liga de Campeones frente al Nápoles.

El internacional inglés, que tiene contrato con el club londinense hasta 2033, es visto como una pieza clave en el proyecto deportivo de futuro, y en el Chelsea no contemplan su salida pese a las informaciones que apuntaban a un supuesto malestar del futbolista en Londres y a su apertura a volver al vivir en Mánchester.

“Es una especulación irreal, no tiene fundamento. Hemos hablado muchas veces con él sobre cómo mejorar el equipo y cómo ayudarle a crecer porque ama estar aquí y quiere ser jugador del Chelsea”, remarcó el técnico

Palmer llegó al Chelsea en 2023 procedente del Manchester City por unos 40 millones de libras y, desde entonces, ha acumulado 41 goles y 20 asistencias en 81 partidos oficiales con el conjunto londinense, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Palmer, de 23 años, está viviendo una temporada marcada por los problemas físicos, con molestias en la ingle, fractura del dedo meñique del pie y, más recientemente, una lesión en el muslo, que le impidieron participar en la victoria por 1-3 ante el Crystal Palace el pasado domingo, aunque apunta al duelo ante el Nápoles en la Liga de Campeones, un partido clave para los ‘blues’ en su objetivo de terminar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final. EFE

