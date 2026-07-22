22 jul 2026
Fútbol Internacional

AFA desmiente incautación de celulares y citación a Claudio Tapia

La AFA emitió un comunicado en el que aseguró que es “falso” que Claudio Tapia haya sido citado a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también que se les haya sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Julio 22, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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Claudio Tapia, presidente de Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Foto: Gentileza

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) emitió este miércoles un comunicado en el que negó categóricamente las informaciones que tomaron estado público en el país vecino acerca de una supuesta incautación de teléfonos celulares y citación a Claudio Tapia para declarar ante la Justicia americana el próximo 30 de julio.

“El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, afirmó en la primera parte del texto.

Para la entidad deportiva es “absolutamente falso” afirmar que estos dirigentes “hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.

Sin embargo, la AFA admitió que “la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

Por último, lamentó que “la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

Fútbol Internacional AFA Claudio Tapia
Redacción D10
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