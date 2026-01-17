El campeón de América que quiere a Jonatan Torres

Según informan medios partidarios de San Lorenzo de Almagro de Argentina, el Cuervo de Boedo está tras los pasos de Jonatan Torres, atacante argentino que milita en la actualidad en Cerro Porteño.

“A Torres le quedan 2 años de contrato y luego de los primeros contactos con su representación, hay diferencias económicas grandes por ahora, pero con predisposición para seguir las conversaciones”, publicó el portal San Lorenzo Primero.

La situación no es fácil, pero podría considerarse debido a que Torres quedó un poco relegado con la llegada de su compatriota Pablo Vegetti, ex Vasco da Gama, quien arriba para ser el 9 título del Ciclón de Barrio Obrero.

El ‘Bocón’ debutó en Quilmes, pasó por Almagro, Sarmiento de Junín (donde tuvo un gran año 2021 con 13 goles en 39 partidos), y se fue al Querétaro de México, luego volvió a Argentina para jugar en Lanús y en 2025 llegó a Cerro Porteño, donde convirtió 14 goles en 41 partidos hasta el momento.