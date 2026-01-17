17 ene. 2026
Cerro Porteño

El campeón de América que quiere a Jonatan Torres

Un importante equipo del continente está interesado en Jonatan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.

Enero 17, 2026 05:48 p. m.
Jonathan Torres

Jonatan Torres, delantero de Cerro Porteño.

Foto: José Bogado - ÚH

Según informan medios partidarios de San Lorenzo de Almagro de Argentina, el Cuervo de Boedo está tras los pasos de Jonatan Torres, atacante argentino que milita en la actualidad en Cerro Porteño.

“A Torres le quedan 2 años de contrato y luego de los primeros contactos con su representación, hay diferencias económicas grandes por ahora, pero con predisposición para seguir las conversaciones”, publicó el portal San Lorenzo Primero.

La situación no es fácil, pero podría considerarse debido a que Torres quedó un poco relegado con la llegada de su compatriota Pablo Vegetti, ex Vasco da Gama, quien arriba para ser el 9 título del Ciclón de Barrio Obrero.

El ‘Bocón’ debutó en Quilmes, pasó por Almagro, Sarmiento de Junín (donde tuvo un gran año 2021 con 13 goles en 39 partidos), y se fue al Querétaro de México, luego volvió a Argentina para jugar en Lanús y en 2025 llegó a Cerro Porteño, donde convirtió 14 goles en 41 partidos hasta el momento.

Cerro Porteño Jonathan Torres San Lorenzo de Almagro
Más contenido de esta sección
Carlos rejala cerro
Cerro Porteño
Reguera y Rejala inscribieron sus candidaturas para la Asamblea en Cerro
Los candidatos pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en la Asamblea de elección de autoridades que se desarrollará el próximo 31 de enero.
Enero 16, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Caso Vegetti: “Se destraba a más tardar hoy o mañana”
Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, la situación de Pablo Vegetti con Vasco da Gama “se destraba a más tardar hoy o mañana”.
Enero 16, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz volverán a juntarse en Cerro Porteño
Cerro Porteño está para cerrar el fichaje de Pablo Vegetti, el goleador que estuvo rompiendo redes en Vasco da Gama, y así volverá a coincidir con Mateo Klimowicz, con quien hizo dupla en Instituto de Córdoba.
Enero 16, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Pablo Vegetti necesitó segundos para mostrar toda su gran calidad
El delantero argentino Pablo Vegetti ingresó de recambio en Vasco da Gama y necesitó escasos segundos para demostrar su enorme jerarquía. Los hinchas de cerro se ilusionan.
Enero 16, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Pablo Vegetti nos va a dar una mano enorme”
En las próximas horas se confirmará la llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño y desde el club están muy ilusionados con eso. “Creo que va a ser un jugador que nos va a dar una mano enorme si se llega a concretar”, dijo Enrique Biedermann, directivo azulgrana.
Enero 15, 2026 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Cerro Porteño
Héctor Bobadilla lleva sus goles al fútbol argentino
El delantero Héctor Bobadilla extendió su contrato con Cerro Porteño y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador de Platense de Argentina.
Enero 15, 2026 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más