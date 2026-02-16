Sobre el 2 de Mayo: “Nunca se subestima a un adversario”

Julio César Uribe, directivo del Sporting Cristal, habló del juego frente el 2 de Mayo antes de viajar con destino a Paraguay. “Pero es una deducción lógica, el respeto. Nunca se subestima a un adversario que quiere lo mismo que tú: ganar. Es algo tácito”, dijo en contacto con la prensa peruana.

Estas consultas fueron hechas con relación a la histórica clasificación del 2 de Mayo contra Alianza Lima, también Perú. “No creo que Alianza haya mirado a su adversario por debajo del hombro porque no se acostumbra en el fútbol a mirar por debajo del hombro”, acotó.

“Simplemente le tocó ser superado y ahora competimos nosotros para evitar ser superados. Es la razón de la competencia”, redondeó Julio César Uribe. Algunos jugadores del 2 de Mayo declararon tras eliminar a Alianza Lima que se sintieron subestimados, pero no apuntaron a los jugadores del rival, sino a la prensa peruana.

Ahora, en Fase 2 de la Copa Libertadores, el 2 de Mayo recibirá nuevamente a otro equipo incaico, esta vez a Sporting Cristal, en el estadio Río Parapití, a las 21:30.