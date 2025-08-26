26 ago. 2025
Sinner atropella al checo Kopriva

El italiano Jannik Sinner eliminó este martes al checo Vit Kopriva con un triunfo rápido y solvente para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Agosto 26, 2025 05:51 p. m. 
Jannik Sinner

Jannik Sinner volvió a lucir en plena forma.

Foto: Gentileza - Jannik Sinner

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Nueva York, se deshizo de Kopriva (número 89) por 6-1, 6-1 y 6-2 en una hora y 38 minutos.

En segunda ronda, este próximo jueves, el italiano se medirá con e ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (36 del mundo) y el finlandés Emil Ruusuvuori (752).

Sinner no competía desde la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), disputada el lunes pasado ante Carlos Alcaraz, de la que tuvo que retirarse por malestar físico con poco más de 20 minutos de juego.

Este martes, el italiano volvió a lucir en plena forma. Ganó los primeros cinco juegos del encuentro -con dos ‘breaks'- para ponerse 5-0 y llevarse el set al saque 6-1.

Repitió resultado (6-1) en la segunda manga, en la que Kopriva solo pudo defender uno de sus cuatro juegos al saque.

Con el partido en el bolsillo, bajó un poco su rendimiento, pero se llevó el set con otros dos ‘breaks’ para el 6-2 final.

“Estoy muy contento de estar sano otra vez. Hicimos todo lo posible para llegar aquí en la mejor forma, así que estoy muy satisfecho con el partido y con el rendimiento de hoy”, aseguró Sinner en declaraciones a pie de pista.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este pasado domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

