Ameliano y Guaraní empatan en Villeta

Sportivo Ameliano y Guaraní cerraron la fecha del Torneo Apertura, con un empate sin goles en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, rezagándose de esta manera ambos equipos en su intención de acechar a los punteros del campeonato 2026.

Resultó un partido, en general, muy parejo entre ambos equipos, con el Aborigen tratando de imponerse la mayor parte del tiempo, pero con el local manejando las acciones del juego defensivamente y tratando de salir de contragolpe.

Se vieron situaciones frente a ambos arcos, pero ninguno de los dos fue capaz de abrir el marcador, demostrando precisamente por qué son equipos a los que les cuesta marcar goles para quedarse con la victoria.

En Guaraní resaltó sobre todo su línea defensiva, sin que sus delanteros sean capaces de llevar verdadero peligro a arco contrario. El Aborigen es el que queda más empantanado con este resultado.