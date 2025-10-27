27 oct. 2025
Torneo Clausura

Sin margen para el error

Cerro Porteño visita a Nacional en el Estadio Arsenio Erico, desde las 20:00, en el cierre de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.

Octubre 27, 2025 08:58 a. m. • 
Por Redacción D10
GonkdlKXEAAuj6Q.jpg

Cerro Porteño y Nacional se medirán en La Visera.

@CopadePrimera

El Azulgrana no puede fallar, y está obligado a conseguir un resultado positivo, ya que arrastra una semana frustrante, en donde no pudo vencer a Olimpia como local en la jornada anterior, quedando además eliminado en la ronda de los octavos de final contra General Caballero de Juan León Mallorquín en penales por la Copa Paraguay.

El entrenador uruguayo Jorge Bava cuenta con todo su plantel para el compromiso, por lo que la apuesta en ataque sería total, ya que al Ciclón solo le sirve una victoria, para no perder de vista la parte alta de la clasificación.

QUIERE MÁS. A su vez el equipo académico arrastra tres compromisos sin ganar por el torneo Clausura, habiendo caído contra 2 de Mayo por 1-0 en su última presentación, pero consiguiendo avanzar a las semifinales de la Copa Paraguay en la semana, con su triunfo por 2-0 sobre el 12 de Octubre.

El Tricolor también quiere escalar en la clasificación, mirando de cerca el acumulativo, como alternativa para aspirar a calificar a la Copa Libertadores, si no es campeón de la Copa Paraguay.

19 juegos disputados con Cerro Porteño suma Blas Riveros entre Clausura, Copa Paraguay y Libertadores.

Detalles del compromiso:

Nacional vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico

Horario: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Luis Onieva.

Cerro Porteño Torneo Clausura Nacional
Redacción D10
