Muchos goles en la prosecución de las Eliminatorias de fútbol de salón

Prosigue la lucha intensa en la etapa de Eliminatorias, rumbo al Campeonato Nacional de mayores “Caaguazú 2026”, con el inicio de competiciones entres series más.

En el Grupo 5, Tebicuary recibió a Caazapá, empatando 2-2 mientras que en el Guairá, Villarrica de entrada superó por 4 a 3 a Coronel Martínez. Posiciones: Villarrica 2 puntos, Caazapá 1, Tebicuary 1 y Coronel Martínez 0.

En la llave 9: Santa Rosa sorprendió a San Ignacio con triunfo de local 6 a 4 y Ayolas se llevó un empate de 2-2 contra San Juan Bautista Misiones. Posiciones: Santa Rosa 2 puntos, San Juan 1, Ayolas 1 y San Ignacio 0.

En la zona 11, Coronel Bogado en su reducto triunfó sobre Carmen del Paraná 4-3. Posiciones: Coronel Bogado 2, Carmen del Paraná 0 y Cambyreta 0.

Otros compromisos, por la fecha 3 del Grupo 1: Benjamín Aceval 0-3 Villa Hayes y Remansito 2-4 Cerrito. Posiciones: Villa Hayes 6 puntos, Benjamín 3, Cerrito 2, Remansito 1 y Limpio 0.

Grupo 2: Itauguá 4-0 Lambaré y Roque Alonso 1-5 Capiatá. Posiciones: Ypacaraí 5 puntos, Capiatá 4, Lambaré 2, Itauguá 1 y Mariano 0.