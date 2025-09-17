Silva continuará en la portería

“Rodrigo Morínigo está descartado para el próximo partido, resintió su lesión. En una semana se volverá a evaluar su situación”, expresó el mandamás. Recordemos que el portero se retiró lesionado del partido ante Recoleta (1-1) el pasado 11 de agosto. De ahí en más fue Martín Silva quien se encargó de proteger el arco gumarelo.

Por otra parte, Di Tore refirió que “Lorenzo Melgarejo, Iván Ramírez y Hugo Martínez ya recibieron el alta médica y estarán a disposición del cuerpo técnico”, manifestó tras ser consultado sobre los jugadores en recuperación para el juego ante el 2 de Mayo, este domingo (19:00) en La Huerta.

En cuanto al desarrollo del Clausura, Di Tore no ocultó la satisfacción de la gran victoria (4-1) de la fecha 12 ante Luqueño. “Era lo que nos faltaba, tenemos potencial arriba, también afianzarnos con el trabajo del DT (Pablo Guiñazú)”, finalizó.