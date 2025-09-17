17 sept. 2025
Libertad

Silva continuará en la portería

El presidente del club Libertad, Rubén Di Tore, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) señaló que el guardameta Rodrigo Morínigo resintió su lesión y seguirá con los trabajos de fisioterapia.

Septiembre 17, 2025 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
G05wORLXwAA68s8.jpeg

Experiencia. Martín Silva (c) acompañado de sus compañeros guardametas durante la práctica.

“Rodrigo Morínigo está descartado para el próximo partido, resintió su lesión. En una semana se volverá a evaluar su situación”, expresó el mandamás. Recordemos que el portero se retiró lesionado del partido ante Recoleta (1-1) el pasado 11 de agosto. De ahí en más fue Martín Silva quien se encargó de proteger el arco gumarelo.

Por otra parte, Di Tore refirió que “Lorenzo Melgarejo, Iván Ramírez y Hugo Martínez ya recibieron el alta médica y estarán a disposición del cuerpo técnico”, manifestó tras ser consultado sobre los jugadores en recuperación para el juego ante el 2 de Mayo, este domingo (19:00) en La Huerta.

En cuanto al desarrollo del Clausura, Di Tore no ocultó la satisfacción de la gran victoria (4-1) de la fecha 12 ante Luqueño. “Era lo que nos faltaba, tenemos potencial arriba, también afianzarnos con el trabajo del DT (Pablo Guiñazú)”, finalizó.

Redacción D10
