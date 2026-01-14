Sergio Orteman evalúa los amistosos de San Lorenzo

Este miércoles, en el estadio Günther Vogel, el Sportivo San Lorenzo disputó dos encuentros de preparación ante el Sportivo Luqueño, el primero fue con victoria local por 3-1, mientras que el segundo cayó por 0-1.

El entrenador rayadito, Sergio Orteman, en charla para Fútbol a lo Grande, valoró ambos encuentros: “Fueron dos partidos muy dinámicos, muy parejos por momentos los dos. Luqueño, muy buen equipo también, nos hizo exigir mucho”.

“Un buen entrenamiento desde nuestro punto de vista, con errores y con aciertos”, añadió. Los goles del primer choque fueron convertidos por José Barrios y Alex Álvarez, por duplicado. Lautaro Comas puso el descuento.

En el segundo cotejo, el único que convirtió fue Facundo Wiechniak para el elenco auriazul. El Sportivo San Lorenzo visitará a Nacional; el Sportivo Luqueño hará lo mismo ante el 2 de Mayo.