14 ene. 2026
Sportivo San Lorenzo

Sergio Orteman evalúa los amistosos de San Lorenzo

El entrenador del Sportivo San Lorenzo, Sergio Orteman, valoró los amistosos ante el Sportivo Luqueño de cara a la temporada 2026.

Enero 14, 2026 12:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo jugó un par de amistosos este día.

Foto: Gentileza - Sportivo San Lorenzo

Este miércoles, en el estadio Günther Vogel, el Sportivo San Lorenzo disputó dos encuentros de preparación ante el Sportivo Luqueño, el primero fue con victoria local por 3-1, mientras que el segundo cayó por 0-1.

El entrenador rayadito, Sergio Orteman, en charla para Fútbol a lo Grande, valoró ambos encuentros: “Fueron dos partidos muy dinámicos, muy parejos por momentos los dos. Luqueño, muy buen equipo también, nos hizo exigir mucho”.

“Un buen entrenamiento desde nuestro punto de vista, con errores y con aciertos”, añadió. Los goles del primer choque fueron convertidos por José Barrios y Alex Álvarez, por duplicado. Lautaro Comas puso el descuento.

En el segundo cotejo, el único que convirtió fue Facundo Wiechniak para el elenco auriazul. El Sportivo San Lorenzo visitará a Nacional; el Sportivo Luqueño hará lo mismo ante el 2 de Mayo.

Sportivo San Lorenzo Sportivo Luqueño Sergio Órteman
Redacción D10
Más contenido de esta sección
A Bolivia. Wilson traslada sus cualidades al vecino país.
Sportivo San Lorenzo
El Rayadito tendrá muchas novedades
El presidente de Sportivo San Lorenzo, Óscar Said, contó que están trabajando para sumar varios refuerzos de cara a la temporada 2026.
Diciembre 15, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Sergio Orteman
Sportivo San Lorenzo
Orteman confirma duelo con Olimpia
Diciembre 05, 2025 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
G2c1hfLXMAABEIB.jpeg
Sportivo San Lorenzo
Órteman y su cariño particular al Rayadito
Sergio Órteman, histórico del fútbol sudamericano, volvió a lograr el ascenso del Rayadito y en Radio Monumental 1080 contó sus sensaciones.
Octubre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10