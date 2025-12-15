Olimpia, el mejor paraguayo en el ranking Conmebol

Este lunes, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer su ranking de clubes, que está liderado por Plameiras, reciente subcampeón de la Copa Libertadores, y que tiene a Olimpia como el mejor conjunto paraguayo.

El Decano, que en la edición 2025 de la Copa Libertadores quedó eliminado y último en la fase de grupos está en el 15° puesto. El segundo cuadro nacional es Libertad, que se despidió del principal torneo a nivel de clubes de la Conmebol en octavos de final, está en 17° lugar, y Cerro Porteño se posiciona en el 20°. El Ciclón también llegó hasta los octavos de final.

El top 10, después del Verdão, figuran el Flamengo (2°), River Plate (3°), Boca Juniors (4°), Peñarol (5°), Atlético Mineiro (6°), São Paulo (7°), Nacional (8°), Racing (9°) y Liga de Quito (10°).